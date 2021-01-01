ليفربول وإيفرتون: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة للمباراة المرتقبة بين ليفربول وإيفرتون في إطار مباريات الجولة 25 من الدوري الانجليزي الممتاز.

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تشكيل إيفرتون:

سيبدأ المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي المباراة بالخطة التالية:

التشكيل| 4-5-1

بيكفورد

جودفري - كين - هولجيت - كوليمان

لوكاس دين - جوميش - ديفيس - دوكوريه - رودريجيز

ريتشارلسون

تشكيل ليفربول:

سيبدأ المدرب الألماني يورجن كلوب المباراة بالتشكيل الآتي:

التشكيل| 4-3-3

أليسون بيكر

روبرتسون - هندرسون - كاباك - أرنولد

كورتيس جونز - فينالدوم - تياجو ألكانتارا

ماني - فيرمينو - صلاح

في المقابل، سيحاول إيفرتون استغلال الحالة النفسية والفنية السيئة لخصمه في مباراة اليوم، على أمل كسر لعنة عدم الفوز على ليفربول، ولما لا؟ ومانشستر سيتي كان قد نجح أخيرًا في تحقيق الفوز في آنفيلد بعد غياب طويل للغاية.

يسعى ليفربول لتحسين النتائج السلبية للفريق في الفترة الأخيرة بعد أن تعرض للخسارة ثلاث مرات متتالية لأول مرة منذ سنوات طويلة، ويدخل الفريق المباراة منتشيًا بالفوز الذي حققه في دوري أبطال أوروبا على حساب لايبزيج الألماني.

أعزائي المشاهدين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي، لديربي الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون، ضمن مباريات الجولة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.