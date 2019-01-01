ليفربول وإيفرتون: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة أحداث ومجريات مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، علي ملعب آنفيلد

ليفربول 0 × 0 إيفرتون

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / بيرنارد / لايتون باينز / مويس كين / يوناس لوسل / مورجان شنايدرلين / جينك طوسون / ثيو والكوت

⚠️ TEAM NEWS! ⚠️



🚫 Unchanged XI

🔙 Walcott on the bench



COME ON YOU BLUES! 🔵 #LIVEVE pic.twitter.com/3zdNSAYndj — (@Everton) December 4, 2019

إيفرتون: يبدأ المدرب ماركو سيلفا بطريقة (3/4/3) وتضم كلًا من جوردان بيكفورد / مايكل كين / ييري مينا / ماسون هولجيت / لوكاس دين / جبريل سيديبيه / ريتشارليسون / جيلفي سيجوردسون / توم ديفيز / أليكس أيوبي / دومينيك كالفيرت ليوين

البدلاء / روبيرتو فيرمينو / جوجوميز / جوردان هندرسون / كاويمين كيلير / نابي كيتا / أليكس أوكسليد تشامبرلين

ليفربول: يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من ادريان / أندرو روبيرتسون / فيرجيل فان دايك / ديان لوفرين / ترينت أليكساندر آرنولد / جيمس ميلنر / آدم لالانا / جورجينيو فينالدوم / ديفوك أوريجي / ساديو ماني / شيردان شاكيري

تشكيل الفريقين

لا يقدم إيفرتون موسم جيد في الدوري الإنجليزي ، حيث يحتل المركز السابع عشر جمعهم من 4 انتصارات وتعادلين، وبعد مرور 14 جولة لم ينجح التوفيز في جمع إلا 14 نقطة فقط، ليصبح بذلك قريب جدًا من مراكز الهبوط الثلاثة، فالفارق بينه وبين ساوثامبتون صاحب المركز الثامن عشر هو نقطتين فقط.

لم يخسر الريدز حتى الآن أي مباراة في البريميرليج حتى الآن، ولم يتعادلوا إلا مباراة واحدة بعد مرور 14 جولة من الدوري، وكان برايتون هو آخر ضحاياهم في الجولة الأخيرة بفوزهم عليه بهدفين لهدف، وحقق زملاء محمد صلاح خلال هذه الفترة 13 انتصار ليجمعوا بذلك 40 نقطة كاملة، ويصبح الفارق بين ليفربول وبين مانشستر سيتي بطل النسخة السابقة ووصيف النسخة الحالية 11 نقطة.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ليفربول ضد إيفرتون ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفى...متابعة ممتعة.