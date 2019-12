ليفربول وإيفرتون: مباشر لحظة بلحظة

ليفربول 0 × 0 إيفرتون

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / بيرنارد / لايتون باينز / مويس كين / يوناس لوسل / مورجان شنايدرلين / جينك طوسون / ثيو والكوت

⚠️ TEAM NEWS! ⚠️



🚫 Unchanged XI

🔙 Walcott on the bench



COME ON YOU BLUES! 🔵 #LIVEVE pic.twitter.com/3zdNSAYndj