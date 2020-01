ليفربول وإيفرتون: مباشر لحظة بلحظة

ليفربول 0 × 0 إيفرتون

42’ انطلاقة من الجهة اليسري عن طريق ياسر العروسي الذي أرسل عرضية تصل إلى مينامينو على يمين المنطقة ليمررها عرضية أرضية لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية

41’ تنفيذ الركنية بعرضية من إليوت لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

40’ يارباااااااااااااااه،،،،،، تمريرة رائعة من هارفي إليوت إلى ديفوك أوريجي داخل يمين المنطقة ليراوض الكرة ويسددها تسديدة قوية ابعدها بيكفورد ببراعة إلى ركنية

38’ محاولة التوغل من الجهة اليمنى عن طريق هارفي إليوت لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى رمية تماس

37’ ركنية لإيفرتون تنفذ بعرضية من جيلفي سيجوردسون لداخل المنطقة لكنها مرت بغرابة من امام ييري مينا

36’ يارباااااااااه،،،، عرضية من الجهة اليمنى لفريق إيفرتون ابعدها آدم لالانا برأسية كادت ان تسكن مرماه

35’ الريدز يضغط بقوة على دفاعات إيفرتون الذي يعتمد على الهجمة المرتدة

34’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق كورتيس جونز فى إتجاه الياباني مينامينو لكنها مرت من امامه بغرابة

33’ تسديدة قوية من كورتيس جونز من خارج المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايسر

32’ انطلاقة من كورتيس جونز وتوغل رائع لداخل يسار المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها من أمامه بصعوبة

31’ انطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق ثيو والكوت الذي أرسلها عرضية رائعة تبحث عن رأسية دومينيك كلافيرت الذي فشل فى تسديد الكرة

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

29’ خطأ لصالح إيفرتون فى منتصف الميدان بعد عرقلة مينامينو للاعب جيلفي سيجوردسون

28’ تسديدة قوية من آدم لالانا من على حدود المنطقة لكنها مرت على حافة القائم الايمن بقليل

27’ هجمة خطيرة لإيفرتون بعد انطلاقة من الجهة اليمني عن طريق ثيو والكوت الذي مررها عرضية أرضية لداخل المنطقة تلقاها ريتشارليسون بتسديدة قوية ابعدها ادريان ببراعة

25’ سيطرة من لاعبي ليفربول على مجريات اللقاء وتمريرات متتالية فى منتصف الميدان

24’ ركنية جديدة للريدز نفذها هارفي إليون بعرضية لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لترتد امام نيكو ويليامز الذي سددها من على حدود المنطقة لكنها مرت بجوار القائم

22’ تنفيذ الركنية بعرضية من هارفي إليوت لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

21’ محاولة التوغل من الجهة اليمني عن طريق مينامينو لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى ركنية

20’ ضغط قوي من لاعبي ليفربول على دفاعات إيفرتون

19’ تسديدة قوية من آدم لالانا من خارج المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي

17’ تمريرات بين أقدام لاعبي ليفربول ومحاولات للبحث عن ثغرة فى دفاعات إيفرتون

16’ تمريرة طولية من نيكو ويليامز فى إتجاه المنطلق على الجهة اليسري ديفوك اوريجي ومن ثم يمررها أوريجي عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ مباراة سريعة للغاية من كلا الفريقين ومحاولات للبحث عن هدف التقدم

13’ تمريرة طولية رائعة منة ىدم لالانا لداخل المنطقة فى إتجاه أوريجي لكن أمسكها الحارس يسكفورد بثبات

12’ أوووووووووووه،،،، أدريان يتألق من جديد أمام إيفرتون،،، بعد تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة تلقاها مايسون هولجايت برأسية قوية ابعدها أدريان ببراعة

11’ خطأ لصالح إيفرتون من خارج المنطقة من الجهة اليمنى بعد تدخل قوي من ناثينال فيليبس على دومينيك كلافيرت

10’ تمريرة طولية من ويليامز فى إتجاه مينامينو على الجهة اليمني واستلم الكرة بشكل رائع لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى رمية تماس

8’ تبديل أول فى صفوف ليفربول دخول ياسر العروسي وخروج جيمس ميلنر

7’ لايزال اللعب متوقف ويبدو أن جيمس ميلنر غير قادر على إستكمال المباراة

6’ توقف اللقاء لسقوط جيمس ميلنر ودخول الطاقم الطبي للإطئنان عليه

5’ عرضية من ديفوك أوريجي من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع بصعوبة من أمام آدم لالانا

4’ هجمة خطيرة لإيفرتون وتصدي رائع من الحارس أدريان بعد تمريرة تصل إلى ريتشارليسون داخل المنطقة ليسددها تسديدة قوية لكن ابعدها ادريان ببراعة

3’ تمريرة طولية فى إتجاع دومينيك كلافيرت على حدود المنطقة لكن خروج موفق من الحارس أدريان وامسكها بثبات

2’ انطلاقة من الجهة اليمني عن طريق مينامينو الذي أرسل عرضية فى إتجاه أوريجي لكنه فشل فى استلام الكرة لتمر إلى رمية تماس

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المبارة

