ليفربول وأستون فيلا: مباشر لحظة بلحظة

29' صلاح يمرر الكرة لهندرسون ويمنحه فرصة إضافة الهدف الثاني ولكن قائد ليفربول يتباطئ في تسديدها ويحاول مراوغة مدافع أستون فيلا، قبل أن يقطع منه الكرة

28' عرضية رائعة من الظهير الأيسر جيمس ميلنر، تصل إلى صلاح الذي يلعبها برأسه ولكنها ضعيفة وتصل إلى حارس مرمى أستون فيلا أونودي بكل سهولة

26' براعم أستون فيلا تصنع الخطورة، بعد استغلال الخطأ الذي ارتكبه فابينيو لتصل الكرة إلى الجهة اليمنى، وتُلعب عرضية خطيرة يُخرجها كورتس جونز إلى ضربة ركنية

25' ضربة ركنية لليفربول، والكرة تأتي إلى فابينيو الذي يلعبها برأسه ولكنها تعلو المرمى

22' خطيرررررررة جدًا من ليفربول الذي كان قريبًا من إضافة الهدف الثاني، بعد أن سدد فابينيو كرة على يسار الحارس ولكنه تصدى لها، قبل أن تعود إلى ماني ويسددها وتصطدم بالقائم القريب !

20' تصويبة خطيرة من فينالدوم من على حدود منطقة الجزاء ولكنها ترتطم بالدفاع وتخرج إلى ضربة ركنية

17' براعم أستون فيلا تصمد حتى الآن أمام كبار ليفربول على الرغم من التأخر بهدف نظيف

14' عرضية من فينالدوم من الجهة اليسرى ولكن دفاع أستون فيلا يشتت الكرة

11' ليفربول يستحوذ على الكرة بنسبة 87% !!

9' خطيررررررررررررررررة، ليفربول يهدر فرصة الهدف الثاني عن طريق فينالدوم الذي وصلته الكرة أمام المرمى ولكنه لعبها برعونة أعلى مرمى أستون فيلا

5' سقوط جيمس ميلنر على أرض الملعب بعد تدخل عنيف من لاعب أستون فيلا

3' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليفربول يسجل الهدف الأول في المباراة عن طريق رأسية رائعة من ماني، بعد استباله لكرة عرضية مميزة من الظهير الأيمن نيكو ويليامز

2' كما هو متوقع، في ظل الفارق الكبير بين تشكيلة الفريقين، ليفربول يبدأ بالهجوم وشباب أستون فيلا يتمركزون في الدفاع

انطلاق المباراة

