ليفربول وأستون فيلا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ليفربول وأستون فيلا والتي تقام بملعب فيلا بارك في إطار مباريات الدور الثالث من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي

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29' صلاح يمرر الكرة لهندرسون ويمنحه فرصة إضافة الهدف الثاني ولكن قائد ليفربول يتباطئ في تسديدها ويحاول مراوغة مدافع أستون فيلا، قبل أن يقطع منه الكرة

28' عرضية رائعة من الظهير الأيسر جيمس ميلنر، تصل إلى صلاح الذي يلعبها برأسه ولكنها ضعيفة وتصل إلى حارس مرمى أستون فيلا أونودي بكل سهولة

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26' براعم أستون فيلا تصنع الخطورة، بعد استغلال الخطأ الذي ارتكبه فابينيو لتصل الكرة إلى الجهة اليمنى، وتُلعب عرضية خطيرة يُخرجها كورتس جونز إلى ضربة ركنية

25' ضربة ركنية لليفربول، والكرة تأتي إلى فابينيو الذي يلعبها برأسه ولكنها تعلو المرمى

22' خطيرررررررة جدًا من ليفربول الذي كان قريبًا من إضافة الهدف الثاني، بعد أن سدد فابينيو كرة على يسار الحارس ولكنه تصدى لها، قبل أن تعود إلى ماني ويسددها وتصطدم بالقائم القريب !

20' تصويبة خطيرة من فينالدوم من على حدود منطقة الجزاء ولكنها ترتطم بالدفاع وتخرج إلى ضربة ركنية

17' براعم أستون فيلا تصمد حتى الآن أمام كبار ليفربول على الرغم من التأخر بهدف نظيف

14' عرضية من فينالدوم من الجهة اليسرى ولكن دفاع أستون فيلا يشتت الكرة

11' ليفربول يستحوذ على الكرة بنسبة 87% !!

9' خطيررررررررررررررررة، ليفربول يهدر فرصة الهدف الثاني عن طريق فينالدوم الذي وصلته الكرة أمام المرمى ولكنه لعبها برعونة أعلى مرمى أستون فيلا

5' سقوط جيمس ميلنر على أرض الملعب بعد تدخل عنيف من لاعب أستون فيلا

ساديو ماني يسجل الهدف الأول لصالح الريدز. 🔥⚽️pic.twitter.com/0k9SmLInQ2 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 8, 2021

3' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليفربول يسجل الهدف الأول في المباراة عن طريق رأسية رائعة من ماني، بعد استباله لكرة عرضية مميزة من الظهير الأيمن نيكو ويليامز

2' كما هو متوقع، في ظل الفارق الكبير بين تشكيلة الفريقين، ليفربول يبدأ بالهجوم وشباب أستون فيلا يتمركزون في الدفاع

انطلاق المباراة

🟣 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🟣



This is how we line up to face tonight! 👊#EmiratesFACup pic.twitter.com/nWAyL4sK0q — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 8, 2021

تشكيل أستون فيلا

يبدأ مدرب رديف أستون فيلا بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

أونودي

روي - والكر - ريفان - بريدج

باري - كريسيني - كيسلر

رايخي - بوجاردي - سيلا

إليكم تشكيل الريدز بمواجهة أستون فيلا في #كأس_ _الإنجليزي 🔴👊#فيلا_ليفربول — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 8, 2021

تشكيل ليفربول

يبدأ المدرب يورجن كلوب بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

كيلهير

جيمس ميلنر - ريس ويليامز - فابينيو - نيكو ويليامز

كورتس جونز - جوردان هندرسون - جورجينيو فينالدوم

ماني - مينامينو - صلاح

في المقابل سيدخل فريق أستون فيلا اللقاء وهو في وضع لا يُحسد عليه أبدًا، حيث اضطر للعب بفريق تحت 18 عام بعد تفشي الوباء بشكل كبير في النادي، ليكون الهدف من المباراة هو التمثيل المُشرف ليس إلا، ولكن الخسارة الثقيلة تلوح بقوة في الأفق.

كان يرغب ليفربول في تلك المباراة ليس للتأهل إلى الدور التالي فحسب ولكن الانتقام من أستون فيلا عقب الخسارة التاريخية المُذلة في الدوري بسباعية، ولكن ظروف كورونا، شاءت أن يتكرر نفس موقف الريدز في كأس العالم للأندية، عندما رفض الفريق التأجيل ليلعب بفريق تحت 18 عام، ويخسر بخماسية نظيفة، ليركز حامل اللقب على الثأر من خسارة الكأس أولًا.

أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – للمواجهة المرتقبة بين ليفربول و أستون فيلا في إطار مباريات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.