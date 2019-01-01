ليفربول وآرسنال: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ليفربول ضد آرسنال، وذلك في الدور ثمن النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2019-20

ليفربول 1 × 0 آرسنال

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

6’ تمريرة طولية من جو جوميز فى إتجاه نيكو ويليامزعلي الجهة اليمنى لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي

الهدف جاء بعد تمريرة طولية فى إتجاه أليكس تشامبيرلين علي الجهة اليمنى ثم يمررها عرضية أرضية لداخل المنطقة ابعدها مصطافي بالخطأ فى مرماه

GGGOOOOOOOAAAAAAAAAALLLLLLL!!!! An own goal puts us ahead after five minutes! Great start from the Reds!!



[1-0]#LIVARS #CarabaoCup pic.twitter.com/sKOHyOEiex — FC (@LFC) October 30, 2019

4’ جوووووووووووووووووووول،،،، هدف عكسي لصالح ليفربول عن طريق شكودران مصطافي

3’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ليفربول فى منتصف الميدان

2’ تسديدة قوية من هارفي إليوت من خارج المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / كيران تيرني / سوكراتيس بابا ستاثوبولوس / داني سيبايوس / ألكسندر لاكازيت / نيكولا بيبي / ماتيو جنودزي / ماتيو ريان ماسي

آرسنال: يبدأ المدرب أوناي إيمري بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من داميان مارتينيز / هيكتور بيليرين / شكودران مصطافي / روب هولدينج / سياد كولاسينيتش / لوكاس توريرا / جوي ويلوك / أينسلي ميتلاند / بوكايو ساكا / جابرييل مارتينيلي

البدلاء / أدريان / لايتون كلاركسون / كورتيس جونز / ياسر العروسي / بيدرو شيريفيلا / هيربي كين

ليفربول : يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من كاومين كيلير / ليام ميلر / ريان بروستر / هارفي إليوت / جو جوميز / نابي كيتا / آدم لالانا / جيمس ميلنر / ديفوك أوريجي / أليكس تشامبيرلين / سيب فان دين بيرج

:تشكيل الفريقين

في الوقت نفسه فإن آرسنال لا يعيش أفضل أيامه بعد الهزيمة من شيفيلد يونايتد ثم التعادل مخيب الآمال مع كريستال بالاس بهدفين لكل فريق، وتراجع ترتيبه بعدما كان قريبًا من المركز الثاني، إلى جانب مشكلة جرانيت تشاكا القائد الذي سب جماهير فريقه التي هاجمته، لتكون غرفة خلع ملابس المدرب أوناي إيمري غير هادئة على الإطلاق.

ويعيش ليفربول أفضل أيامه في هذه الفترة، بعدما حقق انتصارًا غاليًا على توتنهام في الدوري الإنجليزي ليواصل تصدره جدول ترتيب البطولة برصيد 28 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أقرب الملاحقين، مانشستر سيتي، وحققت كتيبة كلوب أرقامًا قياسية فريدة من نوعها بهذا الانتصار، أهمها استمرار الليفر بلا هزيمة في 12 مباراة متتالية في الأنفيلد.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ليفربول ضد آرسنال في الدور ثمن النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./