ليفاندوفسكي يملك خطة احتياطية لبرشلونة .. باريس سان جيرمان يظهر في الصورة

النادي الفرنسي لا يتوقف عن مضايقة برشلونة.

كشفت تقارير صحفية أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي يملك خطة احتياطية حال فشل انضمامه لصفوف برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" والتي ذكرت أن الأمور بعيدة للغاية بين برشلونة وبايرن ميونخ فيما يتعلق بقيمة الصفقة، حيث يرفض النادي البافاري البيع من الأساس.

ولو وافق على بيع مهاجمه الأساسي وأحد أبرز المهاجمين في تاريخه على الإطلاق فلن يفعل ذلك بمقابل مادي هين يستطيع برشلونة دفعه.

ما هي خطة روبرت ليفاندوفسكي البديلة؟

روبرت ليفاندوفسكي بحسب ما أكدت الصحيفة يرفض فكرة الاستمرار في بايرن ميونخ بأي شكل من الأشكال بعد كل ما حدث في الأيام الأخيرة.

اللاعب يملك عروضًا من باريس سان جيرمان الفرنسي ومن تشيلسي الإنجليزي أيضًا لكن زوجته لا تحبذ فكرة العيش في العاصمة الإنجليزية لندن.

ليفاندوفسكي يرى أنه في حالة عدم وجود اتفاق بين برشلونة وبايرن ميونخ فسيقوم بالانضمام إلى باريس سان جيرمان إلى جوار ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا وكيليان مبابي وغيرهم من النجوم.

جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي أعرب في عدة مناسبات بشكل علني عن رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ وأكد إنه لم يتلق الاحترام الكافي من إدارة الفريق.