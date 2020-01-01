ليفاندوفسكي يلمح لإمكانية رحيله عن بايرن ميونخ
قال روبرت ليفاندوفسكي إنه لا يعلم ما الذي من الممكن أن يحدث في المستقبل ردًا على السؤال حول نهاية عقده مع بايرن ميونخ وماذا ينوي بعد ذلك.
الدولي البولندي في منطقة استخدم تييري هنري كنموذج يحتذى به عندما يتقدم في العمر لا يفكر في خطوته المهنية التالية والتي قد تتغير في أي وقت.
ويمتد عقد أفضل لاعب في أوروبا هذا العام والمرشح لأن يكون أفضل لاعب في العالم كذلك مع بايرن ميونخ حتى العام 2023، أي ينتهي بنهاية الموسم بعد المقبل.
ومن غير المرجح أن يكون ذلك هو آخر عقد له في مسيرته الاحترافية على مستوى كرة القدم، ولكنه فتح الباب أمام احتمال أن يكون العقد الجديد خارج بايرن ميونخ.
وقال اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا لوكالة أسوشيتد برس: "لدي العقد حتى عام 2023 مع بايرن ميونخ، ولا أفكر أبدًا في ما سيحدث بعد ذلك".
وأضاف: "سنتان ونصف إضافية منذ هذه اللحظة وحتى نهاية العقد، إنه وقت طويل وأنا أعلم أنه يمكنني اللعب لفترة أطول ولكن لدي ما يكفي من الوقت للتفكير في هذا الأمر".
وتابع: "بالإضافة إلى نجاحنا في الفوز بلقب الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، لقد فاز بايرن أيضًا بكأس ألمانيا، بالنسبة لي كان الموسم مذهلًا للغاية".
وأردف ليفاندوفسكي: "إذا رأيت ما فعلناه في هذا الموسم الشاق فهو مذهل مذهل لأننا فزنا بكل ما في وسعنا، هذا شيء مميز."
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يذكر أن روبرت ليفاندوفسكي يبلغ من العمر في الوقت الحالي 32 عامًا وسينتهي عقده مع بايرن ميونخ وهو في طريقه نحو الخامسة والثلاثين من عمره.