ليفاندوفسكي يقهر رونالدو وميسي ويحصد جائزة الأفضل في العالم

موسم مميز للمهاجم البولندي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن فوز البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020.

الاتحاد الدولي أقام حفله السنوي مساء اليوم بصورة افتراضية، وذلك بسبب الظروف التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا.

ليفاندوفسكي انتزع الجائزة على حساب رونالدو وميسي، بسبب كل ما قدمه مع بايرن ميونخ هذا العام على الجانب الفردي والجماعي.

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صاحب الـ32 سنة الحاصل على جائزة الأفضل في أوروبا هذا العام، فاز بـ5 بطولات مع بايرن هذا الموسم، حيث انتزع لقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، بالإضافة للثلاثية المحلية "الدوري والكأس والسوبر".

وسجل البولندي المخضرم 55 هدفًا في 47 مباراة مع بايرن الموسم الماضي، بالإضافة لـ18 مع الفريق البافاري هذا الموسم.

وقال ليفاندوفسكي بعد الفوز بجائزة لاعب العام:"شعور رائع جدًا، أنا فخور وسعيد جدًا بهذا اليوم، هذه الجائزة أيضًا لزملائي ومدربي وبايرن ميونخ بشكل عام".

وأضاف:"إذا فزت بهذه الجائزة وشاركت هذا اللقب مع ميسي ورونالدو فهذا أمر لا يصدق بالنسبة لي، كنت أنتظر هذه اللحظة من زمن طويل، وهذا يعني الكثير لي".

وتابع:"العام كان صعبًا للعالم بأسره، أهم حدث كان الفوز بدوري أبطال أوروبا، كان شعورًا لا يصدق ولحظة رائعة للفريق عمومًا".

وعلى الجانب الآخر ظهر ميسي بصورة مميزة من الناحية الفردية مع برشلونة ، لكنه لم يفز ببطولات مع الفريق الإسباني.

وأما رونالدو فقد اكتفى بتحقيق بطولة جماعية وحيدة مع يوفنتوس الموسم الماضي بانتزاع لقب الدوري الإيطالي.

وأما بالنسبة لجائزة أفضل لاعبة في العالم، فجاءت من نصيب لوسي برونز لاعبة منتخب إنجلترا ومانشستر سيتي.

وفي سياق متصل حصل الألماني مانويل نوير على جائزة أفضل حارس مرمى، بعد تألقه مع بايرن ميونخ طوال هذا العام، متفوقًا على يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد وأليسون بيكر حارس ليفربول.

جدير بالذكر أن جائزة "The best" هي الوحيدة لاختيار أفضل لاعب في العالم، بسبب إلغاء الكرة الذهبية بسبب الظروف التي مر بها العالم بسبب فيروس كورونا، والتي أدت إلى توقف النشاط الرياضي.