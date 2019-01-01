ليفاندوفسكي يطلب من بايرن ميونخ ضم صفقات جديدة

تعرف على تصريحات ليفاندوفسكي لأجل عودة بايرن ميونخ للفوز بالألقاب

طلب روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، من إدارة الفريق التعاقد مع صفقات جديدة خلال الصيف الجاري بهدف الفوز بالألقاب الكبرى.

بايرن ميونخ يسعى للتعاقد مع ليروي ساني من مانشستر سيتي إلا أن الأخير متمسك بمبلغ 100 مليون يورو.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات صحفية: "لو أردنا اللعب في مستوى عالي والفوز بكل الألقاب علينا دعم الفريق بصورة أفضل من ذلك".

وتابع: "نحن في انتظار الصفقات خلال الصيف الجاري ولو لم تحدث سيصبح الأمر صعبًا على صعيد جلب البطولات. أتمنى أن تهتم الإدارة بجلب المواهب الشابة المصنفة بين الأفضل في العالم".

مهاجم بروسيا دورتموند السابق أشار إلى أن الفريق الألماني لم يجلب صفقة كبيرة منذ سنوات وبالأخص في المراكز الهجومية وهو ما تسبب في انخفاض أسهمه الأوروبية.

جدير بالذكر أن مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، سبق وألمح بأن بطل الدوري الألماني لم يعد يمتلك الأسماء الكبيرة القادرة على جلب الألقاب كما كان في السابق.

وتعاقد بايرن ميونخ مع بينجامين بافارد ولوكاس هيرنانديز