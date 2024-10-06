ليفاندوفسكي يصرخ طلبًا للراحة: لم ألعب هذا القدر من المباريات من قبل!

ليفاندوفسكي غاضب من ضغط المباريات...

انتقد روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، ومنتخب بولندا، الضغط المباريات الذي يعاني منه في الموسم الحالي، بعد مساهمته في فوز فريقه على ألافيس مساء اليوم الأحد.

وكان برشلونة، قد تمكن من التغلب على ألافيس بثلاثية نظيفة، سجلها المهاجم البولندي، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، قبل بداية فترة التوقف الدولي.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لشبكة " DAZN" عقب المباراة: "كنا جيدين للغاية في الشوط الأول، أردنا الهجوم وتسجيل الأهداف، إذا سجلنا ثلاثية في الشوط الأول، يمكننا اللعب ونحن نسيطر على الأمور، الآن حان وقت الراحة والمشاركة مع المنتخب الوطني من جديد".

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وتابع: "بشكل عام فترة إعدادنا للموسم كانت جيدة للغاية، مع هؤلاء اللاعبين تمكننا من اللعب وتحسين ما كان ينقصنا، نحن نلعب ونقدم كل ما لدينا في كل مباراة".

وعن ضغط المباريات قال صاحب الـ 36 عامًا: "نحن نتدرب لمدة يومين فقط بين المباريات، لم ألعب مثل هذا العدد على التوالي طيلة حياتي، ستكون الفترة القادمة جيدة لنا كي نرتاح، حتى لو كنا سنشارك مع المنتخبات الوطنية، ستكون هناك فترة راحة للاعبين المصابين".

جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي، يستعد مع منتخب بلاده، لمواجهة البرتغال، ثم كرواتيا، يومي 12 و15 أكتوبر، على الترتيب ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من دوري الأمم الأوروبية.