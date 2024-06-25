"سيجعلك بطيئًا ويعيق مجال رؤيتك ولكن!" .. ليفاندوفسكي يضاعف مخاوف مبابي من القناع الطبي

مهاجم بولندا يتحدث عن تجربته السيئة مع القناع قبل لقاء فرنسا في اليورو

أكد روبرت ليفاندوفسكي، قائد وهداف منتخب بولندا، أن الفرنسي كيليان مبابي سيعاني خلال مواجهتهما المرتقبة في "يورو 2024"، بسبب ارتدائه القناع الواقي للوجه بسب كسر في أنفه.

ويلتقي منتخبا بولندا وفرنسا، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سيجنال إيدونا بارك في مدينة دورتموند الألمانية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة ببطولة الأمم الأوروبية.

وعندما سئل ليفاندوفسكي عن ظهور مبابي بقناع طبي خلال المباراة، تذكر النجم البولندي ذكريات ارتداء هذا القناع مع بايرن ميونخ خلال مواجهة برشلونة في قبل نهائي أبطال أوروبا عام 2015.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال المهاجم البولندي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي: "عندما اضطررت إلى ارتداء قناع طبي لم يكن الأمر لطيفًا. إنه أمر مزعج للغاية، خاصة في منطقة الجزاء، لقد واجهت مشاكل ولم أتفاعل معه جيدًا حيث أعاق مجال".

وأضاف: "إنها بضعة أجزاء من الثانية ولكنها يمكن أن تبطئ اللاعب. إنه تحدٍ وليس ممتعًا، ولكن بالطبع صحة اللاعب هي الأهم، في مثل هذه البطولات تكون المشاعر مرتفعة للغاية والجميع يريد اللعب بأي ثمن. وأتفهم الصعوبات التي يواجهها كيليان".

وسئل ليفاندوفسكي "هل تشهد يورو 2024 نهاية مسيرتك الدولية؟"، لكنه أجاب بحسم: "لا، يسألني الكثير من الناس عن نهاية مسيرتي المهنية، لكن لدي نار بداخلي وسأستمر في ذلك حتى تنطفئ تلك الشعلة".

وختم: "ربما في يوم من الأيام سأستيقظ وأقول لنفسي أن هذه هي نهاية الرحلة. هذا القرار يعود لي ولعائلتي".