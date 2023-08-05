ليفاندوفسكي يروي معاناته : البعض يضربني بأحلامه الشخصية!

"بين صورتين على إنستجرام لا أحد يفهم ما يحدث"

كشف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن معاناته مع شبكات التواصل الاجتماعي والصورة التي تنقلها عنه في بعض الأحيان.

مهاجم برشلونة تحدث إلى صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن صحته النفسية وطريقة تعامله مع وسائل الإعلام وكيفية نشر حياته بمختلف الوسائط الممكنة عبر الإنترنت.

وقال ليفاندوفسكي:"بين صورتين على إنستجرام تفصل بينهما ثلاثة أيام لا أحد يعرف ما الذي يحدث، الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام كلها تتحدث بالنيابة عنك، هناك أوقات يعيش فيها الناس أحلامهم من خلالك وإذا لم تتحقق فهم يصابون بالإحباط ويضربونك بها".

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وأضاف:"أنا لست مثاليًا ولا أعرف كل شيء، لا يفهم الجميع ذلك، أحيانًا نمر ببداية صعبة لليوم لكننا نبذل قصارى جهدنا حتى لا يؤثر ذلك على عملنا، لكن هذا ليس بالأمر السهل".

وتابع:"قبل بضع سنوات أدركت أن أفضل علاج هو التحدث إلى شخص ما يسمح لي بفهم ما يحدث، أحيانًا تحتاج فقط إلى شخص من الخارج لمعرفة رأيه".

وأوضح:"في الصباح أول شيء أفكر فيه هو تربية بناتي وتجهيزهن للمدرسة، أحب حياتي في برشلونة واكتشفت طريقة جديدة للعيش هناك، ترافقني ابتسامة بناتي حتى التدريب وهذا ما يجعلني أذهب للتدريب بحماس كبير".

يذكر أن ليفاندوفسكي تمتع ببداية جيدة لرحلته مع برشلونة بعد انتقاله من بايرن ميونخ الموسم الماضي، حيث سجل 33 هدفًا بكل البطولات منهم 23 بالدوري الإسباني.