ليفاندوفسكي يرد على المشككين برسالة مقتضبة

اكتفى مهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي، بالإشادة برفاقه، الذين لم يتأثروا بالضغوط الهائلة على مدار الموسم، لتأتي النهاية السعيدة، بمعانقة الثنائية المحلية البوندسليجا وكأس ألمانيا للمرة الـ12 في تاريخ النادي.

وعانى عملاق الكرة الألمانية الأمرين في بداية الموسم، بالتحديد في بداية ولاية المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، بسبب تراجع الأداء قبل النتائج، بخلاف التأخر عن بوروسيا دورتموند في بعض الأوقات بخمس نقاط في الصراع على صدارة الدوري، الأمر الذي جعل البعض يتوقع نهاية كارثية للجيل الذي هيمن على جُل البطولات الألمانية في العشرية الأخيرة.

وما ضاعف من محنة البايرن خروجه المأساوي من دور الـ16 لدوري الأبطال، بعد هزيمته على ملعبه "آليانز آرينا" أمام ليفربول بنتيجة 1-3، مع ذلك، نجح الفريق في التغلب على أحزانه، بسلسلة من الانتصارات، في الوقت الذي كان يفرط فيه البوروسيا في نقاط سهلة، ليصحح نيكو كوفاتش ورجاله أوضاعهم، باعتلاء الصدارة حتى النهاية.

ملك الليلة 👑 pic.twitter.com/DnNVy8NsRq — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 25, 2019

وأكمل كبير الألمان مسلسل الرد على المشككين والمنتقدين، بإضافة الكأس بعد افتراس لايبزيج بثلاثية كانت قابلة للزيادة، ليطلق قائد المنتخب البولندي العنان لنفسه، في يوم احتفاله المزدوج باللقب الجماعي الثمين ووصوله لهدفه الشخصي رقم 190 بالقميص البافاري في مختلف المسابقات.

وعلى طريقة واثق الخطى يمشي ملكا، قال ليفاندوفسكي لشبكة "سكاي سبورتس" . "كنا نريد الثنائية وفعلنا كل شيء من أجل ذلك، وأيضا لعبنا بشكل جيد بفضل الجميع. والآن يمكننا أن نقول في النهاية: كان موسما جيدا للغاية بالنسبة لنا".