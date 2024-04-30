"يفوزون بطرق لا تصدق وعوامل أخرى" .. ليفاندوفسكي يحذر بايرن ميونخ من لدغات ريال مدريد

"هذا الفريق لا يموت ولا يستسلم أبدًا"

أعلن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، عن دعمه لفريقه السابق بايرن ميونخ في مواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

ويصطدم بايرن ميونخ بضيفه ريال مدريد، اليوم الثلاثاء على ملعب أليانز أرينا، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، بينما ودع برشلونة المساقة من الدور ربع النهائي على يد باريس سان جيرمان.

وقال ليفاندوفسكي، خلال تصريحات لشبكة "بيلد سبورت" الألمانية، عندما سئل عن المباراة: "أتمنى أن يفوز بايرن ميونخ على ريال مدريد. أتمنى لهم التوفيق".

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وأضاف: "إنها مباراة مهمة للغاية بالنسبة لبايرن ميونخ بعد موسم صعب. لديهم فرصة للوصول إلى النهائي. ستكون المباراة متكافئة بين الفريقين، لكن لا يمكنك أبدًا التقليل من شأن ريال مدريد".

وتابع ليفاندوفسكي: "ريال مدريد يفوز بسيناريوهات لا يمكنك تصديقها أو تفسيرها أبدًا. هذا الفريق لا يموت ولا يستسلم أبدًا، إنهم يعملون كفريق واحد في الملعب بأكمله. في بعض الأحيان تعتقد أنك قريب من الفوز، لكن في النهاية لا يحدث ذلك".

وواصل: "بايرن ميونخ سيعاني بدون كينجسلي كومان وسيرج جنابري وليروي ساني، هناك نقص في مركز الجناح والخيارات على مقاعد البدلاء. ومع ذلك، فإن البايرن لديه فرصة".

وختم النجم البولندي: "عليهم أن يقدموا أداءً جيدًا في مباراة الذهاب في ميونخ. لأن مباراة الإياب في البرنابيو ستكون مميزة، هناك عوامل كثيرة من الخارج لها تأثير هناك. وهذا ما اكتشفته مؤخرًا".