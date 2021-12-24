ليفاندوفسكي يتجاهل ميسي بالرغم من حديث الكرة الذهبية

تجاهل روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، عند سؤاله عن الأفضل بين ميسي وكريستيانو رونالدو.

المهاجم البولندي فشل قبل أيام في التتويج بجائزة الكرة الذهبية لحساب ميسي، لتكون المرة السابعة له طوال مسيرته التي يحصل فيها البرغوث الأرجنتيني على الجائزة.

وأشاد ميسي، بمهاجم بايرن ميونخ في حديثه بعد فوزه بالكرة الذهبية، وقال عنه: "لقد تشرفت بمعرفتك يا روبرت، أنت تستحق الكرة الذهبية، كان يجب أن تفوز بها في العام الماضي أتمنى أن يمنحوها لك".

كلمات ميسي نالت إعجاب ليفاندوفسكي، الذي قال عنها: "كلمات ميسي لي في حفل الكرة الذهبية كانت مؤثرة للغاية، لم تكن مجرد كلمات خاوية بلا معنى، كانت لحظة مميزة جدًا في مسيرتي الكروية".

ولكن عندما طُلب من ليفاندوفسكي، الإجابة عن سؤال الأفضل بين ميسي ورنالدو، رفض الإجابة وقال: "منذ أن بدأت مسيرتي الاحترافية وميسي ورونالدو هما الأفضل".

وعند الإصرار عليه للإجابة على السؤال، قال: "الأمر صعب، أنا أحترم العمل الشاق الذي قام به رونالدو، أما بالنسبة لميسي فالأمر يبدو أسهل، أعتقد أن رونالدو عمل بكل جهده ليحقق هذا النجاح".