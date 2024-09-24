"ليفاندوفسكي لا يدهشني" .. فليك يتحدث عن بديل تير شتيجن ويرفض إراحة لامين يامال!

"لامين سيكون أفضل لاعب في المستقبل"

أكد الألماني هانز فليك، مدرب برشلونة، ثقته في قدرات إيناكي بينا الحارس الثاني في الفريق والذي سيحرس عرين البارسا، خلال مباراة خيتافي المقررة غدًا الأربعاء، بالجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وتعرض الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة لإصابة قوية خلال مباراة فياريال الأخيرة ليتأكد غيابه عن الملاعب لنهاية الموسم.

تابعوا أقوى الدوريات الأوروبية ومنافساتها عبر TOD

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال فليك في المؤتمر الصحفي: "إيناكي يؤدي بشكل جيد إنه محترف للغاية وتدرب بجدية شديدة ويركز كثيرًا لإثبات ذاته. سنرى ما سنفعله لا نشعر بالضغط ونثق في بينا، لكن علينا أن نناقش فكرة التعاقد مع حارس مرمى إضافي".

وأضاف عن بديل تير شتيجن: "سننظر في الخيارات المتاحة لنا. لا يوجد أي ضغط علينا، سنتحدث إلى دي لا فوينتي، الذي كان يدرب حراس مرمى من الطراز العالمي لسنوات. سيكون أول شخص سأتحدث معه".

TOD

كما أشاد فليك أيضًا بالنجم روبرت ليفاندوفسكي، قائلًا: "لست مندهشًا على الإطلاق. لقد سجل 6 أهداف ونحن نعلم أنه قادر على الأداء بشكل جيد للغاية. نحن بحاجة إلى أن يكون اللاعبون هناك من أجله وأن يكونوا قادرين على التسجيل".

وتابع: "إراحة يامال؟ لدينا جميع البيانات عن اللاعبين، ولامين لا يحتاج إلى الراحة حاليًا، إنه بخير وسنراقبه، لكنني لا أعتقد أنه يحتاج إلى الراحة غدًا، من الجيد الاعتناء بهؤلاء اللاعبين بشكل خاص والجميع بشكل عام".

وعما إذا كان نجم لاماسيا هو الأفضل في العالم في مركزه حاليًا، قال فليك: "أعتقد أن الجودة لا ترتبط بالعمر. في سن 17 عامًا، يفعل أشياء لا تصدق. يمكن أن يكون أفضل لاعب كرة قدم في المستقبل".

وتحدث فليك بحديثه عن مباراة خيتافي: "من المهم أيضًا أن نبدأ بداية جيدة على أرضنا، مع تشكيلة أساسية رائعة. يتعين علينا الاستمرار في الأداء على هذا النحو وإظهار ذلك لجماهيرنا".

وبعد اختيار إراحة باو كوبارسي وأليخاندرو بالدي في المباراة الأخيرة، سُئل مدرب برشلونة عما إذا كان يخطط لمزيد من التناوب في الدفاع ضد خيتافي، ليرد قائلًا: "نحن نفكر في التناوب بالطبع. هناك جولز في أفضل حالاته وسأتحدث مع إينيجو غدًا".