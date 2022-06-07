تحذير غير مباشر من ليفاندوفسكي لساديو ماني..

أرسل مهاجم فريق بايرن ميونخ، روبرت ليفاندوفسكي، تحذيرًا غير مباشر لنجم ليفربول ساديو ماني، الذي يرتبط اسمه بالانتقال إلى العملاق البافاري.

وكان المهاجم البولندي قد أعلن نيته للرحيل من ألمانيا، موضحًا شعوره بأن هناك شيئًا ما قد مات بداخله بسبب معاملة إدارة البايرن له في الفترة الأخيرة.

ومع اقتراب الجناح السنغالي من القدوم للنادي الألماني العريق، تحدث ليفاندوفسكي لموقع "Sport Onet" البولندي، ليرسل رسالة مفادها أن الفريق البافاري لا يمتلك البيئة المناسبة الآن.

ماذا قال ليفاندوفسكي؟

قال مهاجم العملاق البافاري: "أي نوع من اللاعبين سيرغب في الذهاب إلى بايرن عالمًا أن شيئًا كهذا قد يحدث لهم؟ فأين الولاء والاحترام إذن؟".

وأوضح: "كنت دائمًا على استعداد، لقد أمضيت 8 سنوات لطيفة هنا، التقيت بأناس رائعين وأود أن تبقى على هذا النحو في ذهني".

وأضاف: "أريد فقط أن أغادر بايرن ميونخ، الولاء والاحترام أهم من العمل، وأفضل شيء نفعله الآن هو إيجاد حل معًا".

ماذا عن موقف ماني مع بايرن ميونخ؟

حتى الآن تشير التقارير إلى وجود حالة تقارب بين ساديو ماني وفريق بايرن ميونخ، حيث يسعى العملاق البافاري لتقوية صفوفه خاصةً بعد اقتراب مغادرة ليفاندوفسكي وسيرج جنابري للفريق.

الأمور الرسمية لم تحدث بعد، لكن ربما سيفكر الجناح السنغالي من جديد بعد حديث المهاجم البولندي عن المعاملة في النادي الألماني.

جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي حتى الآن لا يعلم مصيره في الموسم المقبل، حيث أكدت بعض التقارير تعنت إدارة البايرن في إخراج اللاعب لنادي برشلونة في الوقت الحالي.

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