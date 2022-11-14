ليفاندوفسكي: لا أفكر في هالاند، والأرجنتين مرشحة لكأس العالم في وجود ميسي!

روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة يتحدث أيضًا عن ميسي وكأس العالم وشوبو موتينج.

أكد البولندي روبرت ليفاندوفسكي أنه لا يفكر في الحصول على الحذاء الذهبي للمرة الثالثة على التوالي بعد تسلمه جائزته الثانية في حوار مع صحيفة "ماركا".

وقال ليفاندوفسكي: "لا أفكر في هالاند أو في الحذاء الذهبي الثالث، هدفي ليس تسجيل الأهداف فقط ولكن مساعدة فريقي، فطريقة برشلونة مختلفة وتحركاتي داخل الملعب تؤثر في الكثير من الأمور، كان علي أن اتأقلم وأن أظهر للجميع أنني أستطيع تقديم ما هو أكثر من مجرد تسجيل الأهداف".

وأضاف: "الأرجنتين مرشحة للفوز بكأس العالم بوجود ميسي، لم يخسروا طوال 30 مباراة سابقة، ويلعبوا بشكل جيد للغاية، ولديهم خطة يتبعونها جميعًا".

وأردف عن مستوى بديله إريك ماكسيم شوبو موتينج: "عندما يلعب الفريق بشكل جيد تصبح الأمور أسهل بالنسبة للمهاجم، أنا أعرفه هو شخصي جيد وأنا سعيد من أجله، لكن الموسم طويل".

جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني بـ 13 هدفًا بفارق خمسة أهداف عن الثنائي بورخا إجليسياس من ريال بيتيس وفيدات موريكي من ريال مايوركا.