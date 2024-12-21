ليفاندوفسكي يعترف بأزمته.. وكوبارسي: الهجوم "خذلنا" أمام أتلتيكو

ماذا قال ليفا؟

أعرب روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة، عن استيائه من الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد مساء اليوم السبت في الدوري الإسباني.

وتقدم برشلونة بهدف لبيدري في الدقيقة 30، لكن الأتلتي رد بثنائية عن طريق دي بول وألكسندر سورلوث في الدقيقتين 60 و90+6.

وحاول ليفاندوفسكي، الذي سجل هدفًا واحدًا في آخر 5 مباريات لبرشلونة في الليجا، تفسير تراجع مستواه، فقال في تصريحات صحفية: "في آخر مباراتين أو ثلاث، افتقدت بعض الهدوء داخل منطقة الجزاء".

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من جهته، قال باو كوبارسي، مدافع برشلونة: "لا يمكن تفسير الخسارة، إنه خطأنا، كانت المباراة في أيدينا وأضعناها، نحن محبطون للغاية، لكن علينا أن نرتاح ونركز على عام 2025، لنبدأ بكل قوتنا".

وأضاف: "لعبنا مباراة رائعة، يمكنك رؤية الفرص والسيطرة على الكرة، لكن النقطة النهائية في الهجوم خذلتنا قليلًا، هذا أمر طبيعي، علينا التركيز أكثر على ذلك، أردنا أن نبدأ بكل ما لدينا من البداية، وحصلنا على بعض النتائج السيئة".

وختم: "قدمنا مباراة جيدة جدًا ولكننا افتقدنا لبعض التفاصيل البسيطة التي حسمت المباراة ضدنا، مستوى لعبنا جيد، نفتقر إلى الدقة في الهجوم، فترة التوقف ستكون مفيدة لنا للاسترخاء والعودة برغبة كبيرة".

بهذه النتيجة، تمكن الأتلتي من تجاوز برشلونة في صدارة ترتيب الليجا، ليصل إلى 41 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن البارسا الذي خاض مباراة أكثر.