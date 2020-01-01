ليفاندوفسكي: كلوب أبي وجوارديولا غيّر نظرتي لكرة القدم

يؤكد أنهما أثرا كثيرًا عليه..

أكد روبيرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ، أن فترة عمله مع المدرب بيب جوارديولا قد أثرت كثيرًا على مسيرته في كرة القدم، مشيرًا إلى أنه تعلم الكثير من الفيلسوف الإسباني.

وكان الدولي البولندي قد انضم إلى بايرن ميونخ مجانًا من بوروسيا دورتموند في صيف 2014، ليقضي موسمين رفقة جوارديولا داخل الأليانز آرينا كان هدافًا للدوري الألماني فيهما.

ليفاندوفسكي في حديث صحفي قال عن فترة مدرب مانشستر سيتي الحالي "بدأت أفكر بصورة مختلفة عن كرة القدم منذ أن عملت مع جوارديولا. لقد علمني الكثير من الأشياء الخاصة في كرة القدم.".

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كما أضاف "التكتيك والحركة بكرة وبدونها وبناء الهجمة وغيرها من الأمور تعلمتها على يده، لم أظن أنه من الممكن تعلم هذا الكم من الأمور في عامين فقط.".

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في الوقت نفسه، فقد اعتبر ليفا أن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، بمثابة الأب له، مُعتبرًا أن الكثير من الأمور قد تعلمها على يده أثناء عملهما سويًا في دورتموند لأربعة مواسم.

صاحب الـ31 عامًا قال "عملت معه أربع سنوات، حققنا سويًا الانتصارات في البداية ووصلنا بعيدًا في دوري أبطال أوروبا، ساعدني كثيرًا وكان بمثابة الأب الروحي لي.".

يذكر أن كلوب هو من أخرج ليفاندوفسكي إلى النور عندما ضمه من الدوري البولندي ليصير بديلًا للوكاس باريوس في دورتموند حينها.