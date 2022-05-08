ليفاندوفسكي غاضب من بايرن ميونخ .. ويطلب الرحيل لبرشلونة!

كشفت تقارير صحفية أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي غضب بشكل كبير من ناديه بايرن ميونخ بعد المفاوضات الأخيرة على عقده الجديد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي تقدم بعرض باهت للغاية لم يقنع ليفاندوفسكي للاستمرار في صفوفهم.

وأوضحت كذلك أن العرض كان محبطًا على المستويين المادي والزمني، حيث يعرض بايرن ميونخ تمديد العقد لمدة عام واحد فقط.

ويرفض النادي أن يمنح اللاعب أي زيادة في الراتب، حيث قرر منحه حوالي 15 مليون يورو ثابتة بالإضافة إلى متغيرات تصل إلى خمسة ملايين يورو.

اللاعب طلب من وكيله بيني زاهافي أن يجد له مخرجًا من بايرن ميونخ لصفوف برشلونة حتى يمضي السنوات الأخيرة من مسيرته بعيدًا عن النادي البافاري.

وبحسب تقارير سابقة فليفاندوفسكي يشعر بالإغراء تجاه مشروع برشلونة الحالي، ولديه قناعة أن فوزه بالكرة الذهبية مرتبط باللعب في الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب هدافي بطولة الدوري الألماني برصيد 34 هدفًا سجلهم هذا الموسم.