ليفاندوفسكي: عقوبتي قاسية والسوبر أول أهدافنا!

روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة يعلق على عقوبة إيقافه.

أكد روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة عن شعوره بالألم تجاه الإيقاف الذي تعرض له مع النادي الكتالوني، بعد طرده في لقاء الفريق الأخير.

جاء هذا في تصريحات نقلتها "سبورت" وقال ليفاندوفسكي: "ثلاث مباريات من الإيقاف على ما حدث هو كثير بكل تأكيد، هذا أمر مؤلم بالنسبة لي ألا ألعب لثلاثة لقاءات".

وأضاف: "لم يحدث أي شيء مع الحكم، لقد أظهر لي البطاقة الحمراء، عقابي بثلاث مباريات لا علاقة له بالحكم، هذا كل ما أستطيع قوله".

وأردف: "كأس السوبر عبارة عن مواجهتين فقط، أتمنى أن يكون ذلك هو اللقب الأول هذا العام، لو أردت التنافس على أعلى المستويات عليك أن تفكر في الفوز بكل شيء".

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني في الوقت الحالي أمام ريال مدريد بفارق نقطتين لصالح النادي الكتالوني.