أبلغ به ليفاندوفسكي .. شرط تشيزني يُعيق انضمامه إلى برشلونة لتعويض تير شتيجن

يبدو أن البارسا بات في ورطة

يبدو أن برشلونة لن يُغلق ملف بديل "مارك أندريه تير شتيجن" الذي انتهى موسمه بسبب الإصابة بسرعة وسهولة، إذ ظهرت عوائق في التعاقد مع المرشح الأول لحل تلك الأزمة وهو البولندي فويتشيك تشيزني.

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النجم الألماني كان قد تعرض لإصابة قاسية خلال مواجهة فياريال، انتهى على أثرها موسمه مع الفريق، وقد تولى المهاجم روبرت ليفاندوفسكي مهمة الحديث مع مواطنه لإقناعه بالعودة عن الاعتزال والانضمام للبارسا حتى نهاية الموسم الجاري.

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الحديث كان في الصحافة عن اقتناع تشيزني، الذي أعلن اعتزاله بعد فسخ يوفنتوس عقده رغم بقاء موسم واحد به، بل وتحديد اليوم الخميس لوصوله إلى كتالونيا والخضوع للفحوصات الطبية اللازمة قبل التوقيع، لكن هذا لم يحدث!.

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الصحفي جوفري ماتيو كشف عبر برنامج "Qué t'hi jugues" عن مفاجأة مدوية تمثلت في تحديد الحارس صاحب الـ34 عامًا لشرط انضمامه إلى البارسا وهو اللعب أساسيًا مع الفريق، إذ قال "تشيزني أبلغ ليفاندوفسكي أنه في حالة بدنية وفنية جيدة جدًا وقادر على اللعب، ولكنه رفض القدوم إلى البارسا للعب دور البديل، مشترطًا اللعب كأساسي حال انضم للفريق".

يُشار إلى أن البارسا يمتلك حاليًا 3 حراس مرمى متاحين للفريق الأول، إنياكي بينيا الذي لعب بالفعل أمام فياريال وخيتافي، واسترالاجا صاحب الـ20 عامًا وكوخين صاحب الـ18 عامًا والذي يغيب حاليًا للإصابة ولن يعود سوى بعد شهر.