ليفاندوفسكي سعيد بهدفه ومولر يتطرق لصراع نوير وشتيجين

تصريحات مولر وليفاندوفسكي حول مباراة بايرن ميونيخ والنجم الأحمر

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال روبيرت ليفاندوفسكي نجم وهداف نادي بايرن ميونيخ إنه سعيد بتحقيق الانتصار في أولى مباريات دوري أبطال أوروبا وسعيد بمساعدة النادي على تحقيق الفوز بتسجيله هدفًا.

وحقق بايرن ميونيخ انتصارًا هامًا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على حساب ضيفه النجم الأحمر الصربي في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وفي الشوط الثاني نجح روبيرت ليفاندوفيسكي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 80 لينهي المباراة بثلاثية بافارية.وذلك بعد هدف كسنجيسلي كومان في الشوط الأول وأحرز توماس مولر الثالث.

وعقب المباراة، قال ليفاندوفسكي إن المواجهة كانت صعبة وكان الفوز ضروريًا من أجل افتتاح دوري الأبطال بانتصار، كما شدد على أهمية لعب الفريق كوحدة واحدة.

وحول كوتينيو قال إنه لاعب مهم معنا ونجب أن يكون في بايرن ميونيخ، وأثق في قدراته وأعرف أنه سيضيف الكثير لنا.

بينما قال توماس مولر إن مسألة اعتزاله أو ابتعاده عن كرة القدم لا زال عليها الكثير من الوقت، مؤكدًا رغبته في الاستمرار مع بايرن ميونيخ لسنوات قادمة.

وأضاف: "حول ما يحدث في المنتخب بين المطالبين بحراسة نوير والآخرين الداعمين لتير شتيجين فالأمور أبسط من ذلك، في كل حقبة قوية لمنتخب ألمانيا يظهر أكثر من حارس مميز ويحدث نفس الأمر"

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يذكر أن بايرن ميونيخ قد ودع البطولة العام الماضي من دور الستة عشر بعدما أقصاه الفائز باللقب ليفربول.