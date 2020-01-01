ليفاندوفسكي: رونالدو وراموس حاولا ضمي إلى ريال مدريد

أنا الآن سعيد في بايرن ميونخ..

أقر روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ، أن الثنائي سيرخيو راموس وكريستيانو رونالدو قد حثاه على الانضمام إلى ريال مدريد منذ ثلاث سنوات، لكنه في النهاية فضّل الاستمرار داخل الأليانز آرينا.

اسم الدولي البولندي لطالما ارتبط بالعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة سواءً خلال فترته في بوروسيا دورتموند أو حقبته الطويلة مع بايرن، لكن رغبته دائمًا كانت واضحة بالتواجد مع العملاق البافاري.

وبعد مباراة بين بايرن ميونخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا منذ ثلاثة مواسم، نشرت بعض الصحف أنباءً تُفيد بأن راموس ورونالدو طلبا من ليفاندوفسكي الانضمام لهما في الريال، وهو ما لم ينفه اللاعب.

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ليفا قال "نعم هذا حدث. يمكنك أن تذهب إلى الدوري الإسباني أو أي دولة أخرى ونادٍ عظيم آخر، ولكن بالنسبة لي، ليس هذا هو الأمر الأهم. الأهم هو المكان الذي أكون قادرًا فيه على الوصول إلى أعلى مستوى ممكن واستمر في الأداء بصورة جيدة.".

كما أضاف "أُقضي المباريات وأنا أبحث عن الكرة أو أطلبها من زملائي، إذا ما أحرزت هدفًا، أُريد أن أُحرِز الآخر، إذا أحرزت ثلاثة، أريد جعلهم أربعة.".

"في بعض الأحيان أجد زملائي يسألونني، ألا تُدرك أن لدينا مباراة أخرى خلال يومين أو ثلاثة؟، لكن بالنسبة لي إذا ما كنت تحب التسجيل والرياضة، فلن تشعر بالاكتفاء أبدًا."

أما عن مستقبله، قال "أنا في نادٍ من الأفضل في العالم، أعرف أن يمكنني أن أكون سعيدًا هُنا. ما نمتلكه هو مستوى عالٍ للغاية سواءً من قائمة اللاعبين أو المرفقات الرياضية، كل شيء يُسهل عليك اللعب في فريق مثل هذا.".

يذكر أن صاحب الـ31 عامًا هو هداف الدوري الألماني في آخر نسختين، كما أنه يتصدر حاليًا ترتيب هدافي البوندسليجا أيضًا مع منافسة شرسة رفقة تيمو فيرنر لاعب لايبزيج قبل إيقاف البطولة بسبب فيروس كورونا.