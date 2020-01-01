ليفاندوفسكي: رباعيتي في ريال مدريد هي الأقرب إلى قلبي

ليفاندوفسكي يتحدث عن لحظاته الأفضل وانتقال هالاند إلى ريال مدريد

قال المهاجم الدولي البولندي روبيرت ليفاندوفسكي إنه عاش العديد من اللحظات التاريخية خلال مسيرته، ولكن أقربها إلى قلبه الخماسية والرباعية في فولفسبورج وريال مدريد.

وتحدث ليفاندوفسكي حول الكثير من الأشياء التي تخص بايرن ميونخ ومستقبل ليروي ساني وإيرلينج هالاند، وكذلك حول لحظاته الخاصة.

وفيما يخص ذلك، قال المهاجم البولندي إن أفضل لحظة في مسيرته قد تكون حينما سجل 5 أهداف في ظرف أقل من 10 دقائق في شباك فولفسبورج.

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وأضاف: "ولكن رغم ذلك، فإن الرباعية التي سجلتها بقميص دورتموند في مرمى ريال مدريد بنصف دوري أبطال أوروبا في 2013 لها مكانة خاصة في قلبي"

وتابع: "البوندسليجا يمتلك الآن العديد من المواهب التي تستحق الاهتمام والمتابعة، بالطبع إيرلينج هالاند مميز ويستحق كل ما يقال عنه في الوقت الحالي "

وأردف: "لقد سجل 12 هدفًا في 11 مباراة بالدوري الألماني وفي وقت قياسي منذ انضمامه إلى دورتموند في يناير الماضي، لا أريد أن أضع الضغط عليه من خلال تصريحاتي"

وأكمل: "إذا عمل بجد، يمكن أن يصبح لاعبًا أفضل ويصل في النهاية إلى المستوى الأعلى. لذلك سيكون من الجيد بالنسبة له إذا بقي في الدوري الألماني لفترة أطول قبل اتخاذ الخطوة التالية"

واختتم تصريحاته حول العودة المنتظرة لنشاط كرة القدم حيث قال: "بالطبع جميعنا ينتظر العودة إلى اللعب من جديد، نتمنى أن تسير الأمور بشكل آمن، لقد قمت بالكثير من الأشياء الجديدة في الفترة الماضية وأشعر بتحسن كبير"

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يذكر أن روبيرت ليفاندوفسكي قد أعرب عن تمنيه لانضمام الجناح الدولي الألماني ليروي ساني إلى بايرن ميونخ خلال الميركاتو الصيفي المقبل.