ليفاندوفسكي: جوارديولا نسى الطريقة التي أراد الجميع تقليدها بسبب برشلونة

يعتقد أنه لا يلعب مع مانشستر سيتي بنفس الطريقة

يؤمن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي برشلونة الإسباني، بأن مختلف الفرق تريد تقليد الطريقة التي سبق أن لعب بها بيب جوارديولا في كامب نو.

جوارديولا عمل كمدرب لبرشلونة في الفترة من 2008 إلى 2012، وحقق العديد من الألقاب المحلية والأوروبية من خلال تقديم كرة قدم ممتعة عُرفت بالـ"تيكي تاكا".

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لشبكة "ESPN" الأمريكية:"الجميع يريد تقليد الطريقة التي لعب بها بيب مع برشلونة، في الوقت الذي يقوم نفسه بالاعتماد على أسلوب مختلف مع مانشستر سيتي".

وأضاف:"الآن أصبحت الفرق أفضل من الناحية التكتيكية من ناحية الاستعداد والتحرك في خط الدفاع وتغيير الأسلوب وفقًا لسيناريوهات المباراة المختلفة".

جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي الذي يستعد لقيادة برشلونة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الأحد القادم، نجح في تسجيل 25 هدفًا وصنع 6 في 32 مباراة مع برشلونة هذا الموسم.