"جوارديولا افتقد إلى الإنسانية" ليفاندوفسكي يكشف عن معاناة بيب مع بايرن ميونخ

كواليس ولاية بيب جوارديولا مع بايرن ميونخ...

يرى روبرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة الحالي، أن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، افتقد للجانب الإنساني أثناء فترته مع بايرن ميونخ، وكان المدرب الإسباني صارمًا مع لاعبي الفريق البافاري.

وسبق وأن عمل المهاجم البولندي، تحت قيادة بيب جوارديولا، في بايرن ميونخ، بعد انضمام ليفاندوفسكي إلى بايرن ميونخ في عام 2014 وتدرب معه، لمدة موسمين حقق فيهم لقبين دوري ألماني.

وقال المهاجم البولندي، في حوار مع المدافع الإنجليزي ريو فرديناند، على موقع "يوتيوب": "كان جوارديولا، صعبًا كشخص على اللاعبين لقد كان بارعًا في التكتيك ويعتقد إذا اتبع اللاعبون تعليماته سيفوزون".

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وتابع: "فيما بعد رأيت أنه تغير، أعتقد أنه أدرك إذا كان أكثر إنسانية فيمكن أن يساعده ذلك أكثر من التكتيكات في بعض الأحيان".

جدير بالذكر أن عقد جوارديولا، مع مانشستر سيتي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى صيغة لتجديد العقد، وسط تضارب كبير من التقارير الصحفية حول مستقبل المدرب الإسباني، إما بالبقاء أو الرحيل.