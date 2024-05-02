ليفاندوفسكي: تخطي هنري أمر لا يصدق .. وحلمت بهذا النادي في طفولتي!

"سجلت الكثير من الأهداف هذا الموسم ولكن!"

كال النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، المديح لفريقه الحالي برشلونة، مؤكدًا أنه النادي الذي طالما حلم للعب بقميصه خلال طفولته.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات نقلتها صحفية "موندو ديبورتيفو": "حققت حلم الطفولة باللعب لبرشلونة، أن تكون لاعبًا في هذا النادي يعني الكثير، في بعض الأحيان يكون من الصعب العثور على الكلمة بالضبط المعبرة عن هذا الشعور، لكن كما تعلمون إنه الفخر وسعادة".

وأضاف: "من الرائع أن أكون في برشلونة وأن أكون مهاجمًا لنادٍ بهذا الحجم والتاريخ العريق، عندما يتحدث الناس عن برشلونة فإنك تدرك أنه أكبر نادٍ في العالم وأن كوني جزءًا من هذا يجعلني أفضل، ويمنحني المزيد من الفخر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتطرق ليفاندوفسكي للحديث عن أرقامه هذا الموسم، حيث سجل 23 هدفًا وصنع 9 في 44 مباراة مع البارسا، قائلًا: "لم أفكر أبدًا في عدد الأهداف التي كنت سأسجلها، سجلت الكثير هذا الموسم، لكن كان من الممكن أن يكون الأمر أفضل دائمًا، لكن في المجمل هي أرقام جيدة جدًا بالطبع".

وتابع: "عندما أرى أسماءً أخرى وصلت إلى هذه الأرقام مثل تييري هنري أو ديفيد فيا، الذين كانوا مذهلين وبعضهم الأفضل في التاريخ، وأن أكون على نفس المستوى أو أن أسجل أهدافًا أكثر منهم، أمر لا يصدق".

وختم: "برشلونة هو المكان الذي أردت أن أكون فيه وأحلم به عندما كنت طفلا، أشعر وكأنني جزءًا من هذا النادي الرائع ومن الرائع أن ألعب هنا".