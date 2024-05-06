ليفاندوفسكي: باريس "خطر كبير" على أوروبا.. وخسرت ما سعيت له طوال حياتي!

يعتقد روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، أن باريس سان جيرمان سيظل فريقًا كبيرًا في أوروبا، حتى بعد رحيل نجمه الأول كيليان مبابي المرتقب، بنهاية الموسم الجاري.

وقال ليفاندوفسكي، في تصريحات لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية: "باريس سيبقى خطرًا كبيرًا على جميع أندية أوروبا، في وجود مبابي أو بعد رحيله، أعتقد أن الفريق الفرنسي سيكون لديه مستقبل باهر، حتى لو رحل كيليان".

وأضاف: "تطور لاعبي الوسط مثل فيتينها يثير إعجابي، باريس يملك لاعبين شباب في الهجوم أظهروا تطورًا كبيرًا، وأفكار الإدارة في الانتقالات تغيرت".

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وأشاد ليفاندوفسكى بمستوى مبابى قائلا: "إنه شخص ذكي، يملك رؤية واضحة، كما أنه متواضع، رغم كل ما حققه في سن صغير، شعرت بذكائه عندما رأيته أول مرة منذ سنوات، لقد أبهرني، هو نموذج جديد لكرة القدم الفرنسية".

وختم ليفاندوفسكي بالحديث عن مستقبله: "أشعر أنني ما زلت بحاجة لتحقيق المزيد وتسجيل الأهداف، وفخور جدًا بما حققته، لكنني أعلم أن هناك الكثير من العمل المتبقي".

وفيما يتعلق بخسارة الكرة الذهبية، ختم: "في 2021 تجاوزني ليونيل ميسي، وتم إلغاء نسخة 2020، أعتقد أنني أستحق الفوز في ذلك الموسم، هذا ما أشعر به، أنت تعمل من أجل هذا التمييز طوال حياتك المهنية، كان قرار إلغاء الجائزة في 2020 مخيبًا للآمال، لكنني لا أريد التفكير في أشياء خارجة عن إرادتي".