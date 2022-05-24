"ليفاندوفسكي إلى برشلونة مقابل 10 ملايين يورو!"

لا تزال التكهنات حول انضمام البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ إلى برشلونة مفتوحة الأبواب، إذ إنه بعد حسم انضمام إرلينج هالاند إلى مانشستر سيتي، وبقاء كيليان مبابي في باريس سان جيرمان، يبدو ملف البولندي الأكثر سخونة في الميركاتو الصيفي المقبل.

ورغم تبقي عام في عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ، إلا أن البولندي أخبر النادي رسميًا برغبته في "خوض تحدٍ جديد".

10 ملايين يورو مقابل ليفاندوفسكي؟

ويبدو برشلونة أكثر الوجهات المرجحة للحصول على توقيع ليفاندوفسكي، وأحد المحامين المرتبطين دائمًا ببرشلونة خوان دي ديوس كريسبو، والذي كان موجودًا في فترة مفاوضات عودة نيمار إلى الفريق الكتالوني يتحدث عن الثمن المتوقع لانضمام ليفاندوفسكي إلى البلوجرانا.

كريسبو قال في تصريحات لإذاعة "سير كتالونيا": "هناك لائحة ضمن لوائح فيفا تقضي بأنه في حالة إخطار اللاعب لناديه بالرغبة في الرحيل، وعدم وجود ممانعة من النادي بشكل رسمي خلال 15 يومًا، فإن اللوائح تضع قيمة تقديرية للصفقة وفقًا لسن اللاعب وعقده مع الفريق الحالي والباقي من مدة تعاقده والراتب الذي يتقاضاه".

وأضاف المحامي المتخصص في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم: "وفقًا لهذه المعطيات، فإن ليفاندوفسكي قد ينضم إلى برشلونة مقابل 10 ملايين يورو لا أكثر!".

بالطبع يتمنى برشلونة أن يحصل على الهداف البولندي بهذه القيمة الزهيدة، ولكن هل سيترك بايرن ميونخ العنان لصفقة من هذا النوع.. دعونا نرى!.

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