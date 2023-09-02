ليفاندوفسكي: الحكام يقتلون الدوري الإسباني!

ليفاندوفسكي يفتح النار على الأداء التحكيمي في الليجا.

علق روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، على الأداء التحكيمي في الدوري الإسباني، والذي يعاني بسببه المهاجم البولندي.

ليفاندوفسكي يُعاني من تدخلات عنيفة من قبل مدافعين الفرق المُنافسة في الدوري الإسباني، دون تدخل من الحكام لصالحه، مما يؤدي إلى سوء أدائه في المباريات.

واعترف ليفاندوفسكي في تصريحات لقناة "Eleven Sports" البولندية: "الدوري الإسباني ليس جذابًا بما فيه الكفاية، ولا من الناحية الهجومية، الحكام يقتلون المسابقة".

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برشلونة يستعد لمواجهة أوساسونا غدًا الأحد في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، على ملعب إل سادار، وهو الملعب الذي تم طرد ليفاندوفسكي منه في الموسم الماضي بعد نصف ساعة من عمر اللقاء، قبل أن يحقق البارا الفوز بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن برشلونة خاض ثلاث مباريات في الدوري الإسباني لهذا الموسم، حقق الفوز في مباراتين بينما تعادل في مباراة ليأتي في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد سبع نقاط.