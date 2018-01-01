ليفاندوفسكي: أريد البقاء طويلًا في بايرن ميونيخ

اللاعب البولندي يريد إنهاء مسيرته الأوروبية مع الفريق البافاري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى روبيرت ليفاندوفسكي رغبته البقاء في بايرن ميونيخ طويلًا، مؤكدًا أنه أغلق باب الرحيل عن الفريق لأحد الأندية الأوروبية.

وكان المهاجم صاحب الـ30 عامًا قريبًا من الرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي، إذ ارتبط بناديي ريال مدريد وتشيلسي، لكن البايرن تمسك به رافضًا التخلي عنه.

وتحدث ليفاندوفسكي لصحيفة سبورت بيلد عن مستقبله قائلًا "هناك فرصة ممتازة لأبقى هنا طويلًا. لا أفكر بالذهاب لأي مكان آخر. منذ وضعت أخبار الانتقالات جانبًا، قلبي أصبح مع البايرن 100%".

ظواهر 2018 | إنيستا، دروجبا وأبرز المعتزلين والراحلين عن أنديتهم

واصل اللاعب الملتزم بعقد يمتد حتى عام 2021 "أنا ملتزم تمامًا مع النادي. أستطيع بالتأكيد أن أرى نفسي أنهي مسيرتي الكروية مع بايرن".

ويعيش ليفاندوفسكي موسمًا رائعًا مع بايرن، إذ يتصدر قائمة هدافي الفريق بـ22 هدفًا في جميع البطولات، ويتصدر قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا بـ8 أهداف، ويتبقى له 5 أهداف حتى يُحطم رقم كلاوديو بيتزارو ويُصبح الهداف الأول في تاريخ البوندسليجا.

وقد أكد اللاعب رغبته الحفاظ على هذا المستوى الممتاز طويلًا، إذ قال "أخطط للعب في المستوى الأعلى حتى عامي الـ35 على الأقل. أشعر أنني بدأت الفترة الأفضل في مسيرتي كمهاجم. لقد نضجت بما يكفي وأملك الكثير من الخبرة".

أتم قائلًا "إن كنت بصحة جيدة، سألعب في أوروبا أطوال فترة ممكنة وبعدها قد أنتقل. سنرى".