ليفانتي وريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

ليفانتي 0 × 0 ريال مدريد

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7’ تمريرات بين أقدام لاعبي الملكي فى منتصف الميدان

6’ خطأ لصالح ريال مدريد بعد تدخل قوي من نيكولا فيوكشيفيتش على مارسيلو

5’ تمريرة من كارباخال من الجهة اليمنى فى إتجاه كريم بنزيمة داخل يمين المنطقة تنتهي بتسديدة من الفرنسي تصل بين أحضان الحارس أيتور فيرنانديز

4’ خطأ لصالح ريال مدريد فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من روجر مارتي على سيرخيو راموس

3’ تمريرة ثنائية بين توني كروس وكريم بنزيمة من خارج المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها من أمام بنزيمة

2’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي ريال مدريد فى منتصف الميدان

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

ألفونس أريولا / إيدير ميليتاو / فيرلاند ميندي / فيدريكو فالفيردي / خيمس رودريجيز / لوكاس فاسكيز / فينيسيوس جونيور

ريال مدريد يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من ثيبوه كورتوا / دانييل كارباخال / رافاييل فاران / سيرخيو راموس / مارسيلو / لوكا مودريتش / كاسيميرو / توني كروس / إيسكو / كريم بنزيمة / إدين هازارد

البدلاء / أوير اولازابال / كوكي / كارلوس كليرك / أوسكار دوارتي / جونزالو ميليرو / سيرجيو ليون

ليفانتي: يبدأ المدرب باكو لوبيز بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من أيتور فيرنانديز / خورخي ميرامون / سيرجيو بوستيجو / إريك كاباكو / تونو / خوسيه لويس موراليس / جوسي كامبانا / نيكولا فيوكشيفيتش / إينيس بردهي / روجر مارتي / بورخا مايورال

تشكيل الفريقين:

ريال مدريد متحفز أيضًا ليستمر على صدارة ترتيب الليجا في ظل المطاردة الشرسة من البرسا له، وأي تعثر سيمنح الفرصة للنادي الكتلاني للتساوي معهم ومن ثم مقاسمة الصدارة وازدياد حدة النزاع على اللقب.

في الوقت نفسه فإن صغير مدينة فالنسيا لن يكون خصمًا هينًا بالنسبة للفريق العاصمي، وليس أدل على ذلك من المعاناة التي ظهرت على برشلونة في كلتا المباراتين أمامهم.

هذه المباراة ستكون بمثابة البروفة النهائية للقمة المرتقبة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما يلتقي الفريق الملكي مع مانشستر سيتي، مما قد يُجبر المدرب زين الدين زيدان على إراحة بعض نجومه خشية الإصابات أمام ليفانتي.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ريال مدريد مع مضيفه ليفانتي، في إطار الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./