ليس ويليامز .. الصعود لنهائي اليورو يمنح برشلونة فرصة ذهبية لضم نجم إسبانيا!

تعديل في الشرط الجزائي الخاص به

بعد المستويات المبهرة التي يقدمها داني أولمو مع منتخب إسبانيا في يورو 2024، تظهر فرصة ذهبية لبرشلونة للتعاقد معه هذا الصيف.

لاعب لايبزيج دخل التشكيل الأساسي للمدرب لويس دي لا فوينتي بعد إصابة بيدري لاعب برشلونة، ليصبح أحد أهم أسباب تأهل إسبانيا لنهائي اليورو لمواجهة إنجلترا، بفضل هدفيه الحاسمين ضد ألمانيا وفرنسا في دور الثمانية ونصف النهائي، بالإضافة لهدف آخر أمام جورجيا في دور الـ16.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، قالت إن أولمو لديه شرط جزائي في عقده بقيمة 60 مليون يورو، وهي قيمة معقولة للغاية بالنسبة للظروف الحالية لبرشلونة الذي يعتبر أحد أكثر المهتمين بضمه، بسبب إعجاب الإدارة الفنية للنادي بقدراته وفعاليته وقدرته على استخدام كلتا قدميه.

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وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الشرط كان من المقرر انتهاء مفعوله في 15 يوليو الجاري، ولكن وصول إسبانيا لنهائي اليورو جعله يمتد حتى يوم 20 من نفس الشهر.

وهو الأمر الذي يمنح برشلونة المزيد من الوقت لإتمام الصفقة، خاصة وأن ديكو المدير الرياضي للنادي الكتالوني، تواجد في ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ، يوم الثلاثاء الماضي لمتابعة أولمو على الطبيعة، في فوز إسبانيا على فرنسا بهدفين مقابل هدف في نصف نهائي اليورو.

يذكر أن أولمو ليس اللاعب الوحيد الذي يريد برشلونة ضمه من منتخب إسبانيا المشارك في اليورو، فهناك أيضًا نيكو ويليامز جناح أتليتك بيلباو المتألق مع فريق لويس دي لا فوينتي، ولديه شرط في عقده مع النادي الباسكي بقيمة 55 مليون يورو.