ليس وولفرهامبتون .. نونو سانتو قد يعود إلى الدوري الإنجليزي

المدرب البرتغالي قد يرحل عن الاتحاد من أجل الدوري الإنجليزي

دخل البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، ضمن قائمة المدربين المرشحين لتدريب أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

نونو سانتو مرشح للعودة إلى الدوري الإنجليزي

أكدت صحيفة "ذا أتلتيك" على أن إدارة نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي، تسعد للتعاقد مع مدرب جديد، قبل أن يتم الإعلان عن رحيل ستيف كوبر المدرب الحالي.

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Shahid Shahid

وأضافت الصحيفة أن قائمة المرشحين يتواجد فيها نونو سانتو، بالإضافة إلى العديد من المدربين الآخرين خلال الوقت الحالي.

ويتواجد في القائمة أيضًا الإسباني رافائيل بينتيث والبرتغالي برونو لاج، والإنجليزي شين ديتش، من أجل نوتنجهام فورست الذي يتواجد أسفل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

سانتو مرشح للعودة لتدريب وولفرهامبتون

كشف محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، عن ترشيح سانتو من أجل العودة لتدريب نادي وولفرهامبتون الإنجليزي.

وخلال تواجده في الاستوديو التحليلي لقنوات "بي إن سبورتس" القطرية، قال أبو تريكة: "البرتغالي نونو سانتو مرشح للعودة لتدريب وولفرهامبتون".

يأتي ذلك بعدما أعلن نادي وولفرهامبتون عن فسخ التعاقد مع البرتغالي برونو لاج، المدير الفني للفريق، بسبب نتائج الفريق غير المقنعة تحت قيادته.

ويقدم سانتو مع الاتحاد نتائج جيدة في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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