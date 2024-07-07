"ليس هذا الوقت المناسب!" .. محمد نور يلوم لؤي ناظر بعد أزمة الاتحاد مع ستيفانو بيولي

أسبوع واحد من انتخاب لؤي ناظر حتى طرأت مشكلة كبرى..

لم يكن ينتظر محمد نور؛ نجم نادي الاتحاد الأسبق، من لؤي ناظر؛ رئيس النادي، أن يقفذ من السفينة في أول أزمة يتعرض لها بعد أقل من أسبوع من انتخابه رئيسًا.

ناظر عاد لرئاسة النادي الجداوي خلفًا لأنمار الحائلي، إذ فاز بالمقعد بالتزكية، ليقود المؤسسة غير الربحية للنادي لموسم واحد.

لكن جاء أهم ملف على طاولة الرئيس الجديد ليهز كرسي العرش ألا وهو المدرب الجديد للفريق، إذ اتفق مع الإيطالي ستيفانو بيولي، وأعلن الأخير بالفعل توليه المسؤولية إلا أنه عاد وحذف منشوره، حتى كشفت التقارير بعد ذلك رفض مهاجم الفريق الفرنسي كريم بنزيما العمل معه ورغبته في التعاقد مع مواطنه كريستوف جالتييه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

موقف بنزيما ودعم بعض المسؤولين له، دفع بعض التقارير لزعم أن لؤي ناظر يفكر في تقديم استقالته بالفعل، رغم أن المصادر تشير إلى أن وزارة الرياضة لم تتلق أي شيء من رئيس الاتحاد بهذا الشأن.

مجرد الحديث عن التفكير في الاستقالة أغضب محمد نور، الذي لام لؤي ناظر مطالبًا إياه بالمواجهة والتركيز في بناء الفريق..

نور قال عبر فيديو منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "ليس هذا وقته، حاليًا الاتحاد يؤسس فريقًا، عليه أن يؤسس الفريق".

يذكر أن الاتحاد مر الموسم الماضي بعدة انتكاسات، أسفرت عن إقالة المدربين نونو سانتو ومارسيلو جاياردو، حتى خرج الفريق من الموسم بصفر بطولات.