ليس هاري .. صدمة للمشجعين بعد الكشف عن الاسم الحقيقي لماجواير!

هل تعرف هاري ماجواير جيدًا؟

لسنوات طويلة ظنت الجماهير أنها تعرف هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد جيدًا، ولكن في الحقيقة لا أحد يعرف حتى اسمه الحقيقي!

نعم، لاعب الشياطين الحمر الذي يعتبر أحد أغلى اللاعبين في الدوري الإنجليزي اسمه ليس هاري ماجواير كما يعتقد البعض، بعدما تم الكشف عن هويته الحقيقية.

الصدفة البحتة جعلت بعض الجماهير تدخل إلى صفحة صاحب الـ30 سنة على موقع "ويكيبيديا" لتجد أن اسمه بالكامل هو جاكوب هاري ماجواير، وهو ما تسبب في صدمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وربما حدثت هذه الصدفة عندما برز اسم المدافع الإنجليزي مؤخرًا بعد تحسن مستواه بشكل لافت للأنظار مع مانشستر يونايتد، ليحصل على جائزة لاعب الشهر في البريميرليج.

يذكر أن ماجواير كان أحد أهم مصادر السخرية للجماهير الإنجليزية على مدار السنوات الماضية، قبل أن يشهد مستواه طفرة هائلة هذا الموسم تحت قيادة المدرب إريك تين هاج.