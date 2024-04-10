ليس نهائي كأس العالم يا مبابي .. عاش في "جيب" كوندي وديمبيلي تفوّق عليه!

ما الذي قدّمه كيليان مبابي أمام برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

عاش كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، ليلة سيئة للغاية مع فريقه أمام برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

برشلونة نجح في الفوز بنتيجة 3-2 في ملعب "حديقة الأمراء" ليضع قدمه في نصف النهائي، إلا أنّ مباراة الإياب لن تكون سهلة على كتيبة تشافي هيرنانديز.

وكل ما يتمناه جمهور برشلونة أن يقدم مبابي مباراة بنفس درجة السوء في الإياب، ليضمن عجز اللاعب أمام مرمى الحارس تيرشتيجن.

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ما الذي قدّمه مبابي أمام برشلونة؟

لعب كيليان مبابي المباراة كاملة، لكنّه غاب عن تقديم أي تأثير حقيقي في الملعب، ولم يساهم في هدفي باريس خلال المواجهة.

وظهر عثمان ديمبيلي بشكل أفضل منه، سواء بتسجيل الهدف أو ضرب القائم أو قيامه بثلاث تمريرات مفتاحية.

ولم يسدد مبابي سوى 3 مرات فقط في المباراة، ولا واحدة منهم بين الثلاث خشبات، كما قام بأربع محاولات للمراوغة، نجح مرة واحدة فقط.

كيليان قام بـ 3 تمريرات مفتاحية، لكنّه خسر الاستحواذ 13 مرة وخسر 8 صراعات مع خصمه وسقط في فخ التسلل 3 مرات.

أرقام كيليان مبابي ضد برشلونة دقائق اللعب 90 دقيقة الأهداف 0 الأهداف المتوقعة 0.14 صناعة الأهداف 0 صناعة الأهداف المتوقعة 0.14 التسديد على المرمى 0 التسديد خارج المرمى 1 الفرص المصنوعة 3 المراوغات الناجحة 1 (4)

ظنّ أنّه في نهائي كأس العالم

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ربما يرى البعض أنّ هذا أسوأ أداء لمبابي في مسيرته، لكنّه قدّم 80 دقيقة مشابهة في نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين في قطر.

وبعدما سجل هدفًا من ركلة جزاء – كانت أول تسديدة له على المرمى وقتها – أضاف الثاني ثم الهاتريك من علامة الجزاء أيضًا ليعتبره البعض نجمًا في المباراة.

ربما ظنّ مبابي أنّه قادر على تكرار الأمر أمام برشلونة، فيغيب عن أغلب المباراة ويلدغ بهدف في الدقائق الأخيرة، لكنّه فشل في فعل ذلك.

وظلّ مبابي طوال اللقاء عاجز أمام كوندي، كما أوقفه الدفاع الحصين بوجود أراوخو وكوبارسي.