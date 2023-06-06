ليس نجولو كانتي .. موعد حاسم للسعوديين مع نجم تشيلسي الأسبوع القادم

العمل لا يتوقف من المسؤولين السعوديين لجلب النجوم لدوري روشن

يُسابق المسؤولون السعوديون الزمن لضمان الحصول على توقيع أكبر عدد من نجوم العالم استعدادًا للموسم القادم من دوري روشن ولتحقيق الهدف المنشود بجعل البطولة من أفضل 10 في العالم.

النصر كان قد بدأ تلك الثورة بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو خلال يناير الماضي، ووقع الاتحاد مع كريم بنزيما ويعيش الهلال ساعات حاسمة للتوقيع مع ليونيل ميسي، ويتواجد المسؤولون السعوديون في لندن حاليًا للتوصل لاتفاق مع نجولو كانتي.

رودي جاليتي المختص بسوق الانتقالات أشار إلى أن الدوري السعودي لا يستهدف كانتي فقط من تشيلسي، بل كذلك زميله حكيم زياش والذي لا ينوي أبدًا الاستمرار في مغامرته مع البلوز.

جاليتي أوضح أن المحادثات بين وزارة الرياضة السعودية والنجم المغربي بدأت في مايو الماضي ومازالت جارية، مشيرًا إلى تحديد موعد بين الطرفين الأسبوع القادم للحديث بعمق وجدية أكبر عن العرض والتفاصيل الخاصة به.

ولم يُوضح جاليتي هوية الأندية السعودية المهتمة بالتوقيع مع زياش، لكن اللاعب سبق أن ارتبط بالنادي الأهلي العائد لدوري روشن بعد فوزه بلقب دوري بلو هذا الموسم.