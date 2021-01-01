ليس ناجلسمان.. اسم جديد يبرز بقوة لخلافة زيدان في ريال مدريد

مفاجأة كبيرة..

بدأ اسم جديد في التردد داخل أروقة ريال مدريد فيما يتعلق بخلافة زين الدين زيدان في تدريب الملكي بالموسم المقبل، بعد أن كانت الصحافة قد أشارت من قبل إلى أن المرشح الأول هو يوليان ناجلسمان.

هذا الاسم هو ماسيميليانو أليجري، المدير الفني السابق ليوفنتوس، والذي بحسب آخر التقارير بات المرشح الأول والأوفر حظًا للجلوس على دكة بدلاء الريال في الموسم المقبل خلفًا لزيزو.

أليجري رفض عددًا من العروض في الآونة الأخيرة منها باريس سان جيرمان، وبحسب ما زعمته صحيفة "سبورت" فإن ذلك يأتي في المقام الأول انتظارًا منه لما سيحدث في ريال مدريد بالفترة المقبلة.

هذه ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها أليجري بريال مدريد، فمن المعروف أن فلورنتينو بيريز حاول التعاقد معه أثناء عمله في يوفنتوس، بيد أن المدرب احترم كلمته مع البيانكونيري ورفض الرحيل آنذاك.

التعاقد مع يوليان ناجلسمان لا يزال مطروحًا أيضًا، لكن بالتأكيد الحصول على توقيع أليجري سيكون أسهل كونه بدون عمل حاليًا ولن يتعين على إدارة الميرينجي التفاوض مع نادٍ آخر للظفر به كحالة المدرب الألماني.

سواءً أليجري أو ناجلسمان، قد يتم دحض التعاقد مع أحدهما في حال أن تمكن زيدان من البرهنة على قدراته في الأشهر المقبلة وقام بقفزة نوعية، حينها ستقرر الإدارة تجديد الثقة فيه.

إلا أن الواقع أن الريال مع المدرب الفرنسي في تراجع كبير، لذا يبدو أن الاتجاه الأقرب هو رحيل زيدان إن فشل أوروبيًا، على أن يكون أليجري هو خليفته، لا سيما وأن الإيطالي مهتم بشدة بالعمل في سانتياجو برنابيو.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد خسر لقبي السوبر والكأس، ويحتل الوصافة في الدوري الإسباني بفارق 7 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد، ويتبقى له فقط مسابقة دوري أبطال أوروبا التي سيلتقي فيها مع أتالانتا في دور الـ16.