"ليس ميسي ولا رونالدو" .. مورينيو يحسم صراع الأفضل في التاريخ

المدرب السابق لريال مدريد يحسم الجدل

أكد جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لروما أن صراع الأفضل في التاريخ الدائر بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو محسوم بالنسبة له لشخص ثالث.

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها "ديلي ميرور": "بالنسبة لي ذلك الشخص هو رونالدو الظاهرة، ميسي ورونالدو بقيا على القمة طوال 15 عامًا وكانت مسيرتهم الكروية أطول بشكل واضح".

وأضاف: "على أي حال لو كنا نتحدث فقط حول المهارة فلا أحد يتجاوز نازاريو، عندما كان في برشلونة مع بوبي روبسون أدركت أنه أفضل من شاهدت في الملعب".

وأكمل: "الإصابات دمرت مسيرته، كان من الممكن أن يكون أفضل، لكن المهارة والموهبة التي كان يملكها وهو في الـ 19 من عمره كانت مذهلة".

جدير بالذكر أن صراع الأفضل في التاريخ كان قد تجدد مع فوز ليونيل ميسي بكأس العالم الشهر الماضي مع المنتخب الأرجنتيني.