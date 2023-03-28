"ليس ميسي أو هالاند .. مودريك سيحصل قريبًا على الكرة الذهبية"

توقع غير مألوف لأفضل لاعب في العالم

رغم البداية الصعبة له في الدوري الإنجليزي، إلا أن الملاكم الأوكراني أولكساندر أوسيك، يتنبأ بحصول مواطنه ميخايلو مودريك لاعب تشيلسي على الكرة الذهبية.

تشيلسي نجح في الحصول على خدمات مودريك بعد صراع شرس مع جاره اللندني آرسنال من نادي شاختار الأوكراني، في صفقة وصلت قيمتها 89 مليون جنيه استرليني في يناير الماضي.

ومن جانبه قال نجم الملاكمة للوزن الثقيل عن هذه الصفقة في تصريحات لـ"Parimatch":"السعر لم يكن ضخمًا، كل الأسعار ارتفعت وأعتقد أنه يساوي أكثر بقليل من 100 مليون لأنني كنت أشاهده في مراحل الشباب تحت 18 و19 سنة، حيث اشتهر بمظهره المميز وقصة شعره والوشم الخاص به".

وأضاف:"بالنسبة لي أعتقد أن هذا اللاعب يمكنه إحضار الكرة الذهبية الرابعة إلى أوكرانيا، خاصة لأنه يلعب في إنجلترا، أحب الدوري الإنجليزي كثيرًا لأنك لا تجد الكثير من اللاعبين يصرخون ويتدحرجون على الأرض بعد كل التحام".

ولعب مودريك 7 مباريات بقميص تشيلسي بكل البطولات حتى الآن، ولم ينجح في التسجيل في أي مناسبة، بينما لعب تمريرة حاسمة واحدة.