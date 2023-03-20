ليس مونديال 2030 .. وزير الرياضة السعودي يكشف السبب الحقيقي للتعاقد مع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي

النصر تعاقد مع النجم البرتغالي ومازال هناك المزيد

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كشف الأمير عبد العزيز تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي عن السبب الحقيقي لاستقطاب النجوم الكبار للدوري السعودي، وهو المشروع الذي بدأ بتعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو خلال يناير الماضي.

رونالدو وحسب آخر التقارير لن يكون النجم العالمي الأخير الذي سيلعب في الملاعب السعودية الموسم القادم، بل هناك العديد من المرشحين لدعم صفوف أندية دوري روشن وعلى رأسهم ليونيل ميسي ولوكا مودريتش وتوني كروس.

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وتتحدث التقارير عن أن دعم ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2030 هو هدف السلطات من كل هذا الإنفاق المالي لجلب النجوم، لكن الفيصل وخلال تصريحاته لصحيفة الشرق الأوسط السعودية أكد أن دعم السياحة هي الهدف الأساسي لهذا المشروع الضخم.

إذ قال أولًا عن مفاوضات الهلال مع ميسي "نحن لا نختار اللاعبين، سندعم كل الأندية لكني لا أستطيع تسمية اللاعبين، الأندية هي من تحدد، وهناك آلية ومعيار وميزانية لهذا الموضوع".



وأضاف "إن وجود 138 قناة تنقل منافسات الدوري السعودي حول العالم هو أمر يسهم في ما تهدف له المملكة من ترويج للسياحة، والظهور على ساحة الأحداث الرياضية دوليًا. حاليًا لدينا حدث مهم هو الفورمولا، وهو متابع بالملايين، وبالتالي هذه الأحداث تجلب المزيد من المتابعين وتهدف للترويج للسياحة في السعودية".

يُشار إلى أن والد ميسي تواجد في السعودية خلال الأيام الأخيرة للتحضير لزيارة نجله للبلاد بهدف الترويج للسياحة، إذ سبق ووقع عقدًا مع وزارة السياحة حول الأمر.

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