ليس مهاجمًا .. باريس يختار خليفة مبابي من برشلونة!

النادي الكتالوني على استعداد للبيع

حدد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اللاعب البديل الذي سيتوجه نحو التوقيع معه في حالة رحيل كيليان مبابي هذا الصيف.

مبابي جعل الأمور واضحة للنادي الفرنسي بأنه يريد البقاء حتى نهاية عقده والرحيل بالمجان إلى ريال، ولكن باريس يفضل الحفاظ عليه لفترة أطول أو بيعه بالميركاتو الحالي.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن باريس لن يتعاقد مع مهاجم جديد في مركز مبابي، بل سيتوجه نحو التوقيع مع عثمان ديمبيلي جناح برشلونة لتدعيم خط الهجوم.

وأوضحت أن ديمبيلي مرتبط بعقد مع برشلونة حتى عام 2024 بشرط جزائي قيمته 100 مليون يورو، لكن الفرنسي يمكنه الرحيل خلال شهري يونيو أو يوليو مقابل 50 مليونًا فقط.

وما يُحمس باريس لهذه الخطوة هو قيام ديمبيلي برفض محاولة برشلونة الأخيرة لتجديد عقده حتى 2027، مما جعل النادي الكتالوني أكثر انفتاحًا على بيعه من أجل حل الأزمة الاقتصادية.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها ديمبيلي بباريس سان جيرمان، حيث ظهرت بعض الأنباء عن رغبة النادي الفرنسي في ضمه الصيف الماضي قبل تجديد عقده مع برشلونة.