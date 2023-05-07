ليس من أجل نهائي دوري أبطال أوروبا فقط .. المال دافع إرلينج هالاند لتحطيم ريال مدريد!

يملك إرلينج هالاند دافعًا إضافيًا لمحاولة تحطيم الفوز على ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا..

يقف نادي ريال مدريد الإسباني عائقًا أمام حصول النرويجي إرلينج هالاند نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على مبلغ قد يصل إلى أربعة ملايين يورو من فريقه.

ريال مدريد يستضيف مانشستر سيتي مساء الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23، في تكرار للمواجهة التي أقيمت بين الفريقين في الدور نفسه من النسخة السابقة للبطولة.

ويقدم هالاند أداءً مذهلًا في موسمه الأول مع مانشستر سيتي، بعدما سجل 51 هدفًا في 46 مباراة بكافة المسابقات، وهو ما قاده للتربع على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 35 هدفًا في 32 مباراة، ودوري أبطال أوروبا بتسجيل 11 هدفًا في سبع مباريات.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت عن مجموعة من المتغيرات في عقد هالاند مع مانشستر سيتي، يمكن أن تجعله يحصل على أربعة ملايين يورو.

وسيحصل هالاند على 1.1 مليون يورو في حالة فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي، وهو نفس المبلغ الذي سيحصل عليه إذا فاز الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يحصل هالاند على 400 ألف يورو في حالة الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، كما سيحصل على نفس المبلغ في حالة الفوز بالحذاء الذهبي لهداف الدوريات الأوروبية، وهو السباق الذي حسمه النرويجي بالفعل.

ستكون آخر مكافأة مهمة هي الفوز بجائزة الكرة الذهبية، حيث من المقرر أن يحصل على 1.1 مليون يورو في تلك الحالة.

وفي المجموع، إذا حقق هالاند جميع الأهداف المتبقية من الآن وحتى نهاية الموسم، فسيضيف ما يزيد قليلًا عن أربعة ملايين يورو إلى راتبه، الذي يبلغ 22 مليون يورو في الموسم، كثاني أعلى لاعب أجرًا في الدوري الإنجليزي.