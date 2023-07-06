ليس من أجل فرانك كيسييه فقط .. الرئيس التنفيذي للنصر يسافر إلى برشلونة!

النصر يواصل العمل من أجل إتمام صفقات عالمية جديدة..

يسعى نادي النصر السعودي إلى تعزيز صفوفه بأكثر من صفقة عالمية، بعدما تمكن بالفعل من إتمام التعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قادمًا من نادي إنتر الإيطالي.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن النصر وسعيًا لإغلاق صفقات جديدة، قرر سفر الرئيس التنفيذي لشركة النصر أحمد الغامدي إلى برشلونة لإجراء عدة لقاءات مهمة تتعلق بالانتقالات.

وحسب التقرير، فإن النصر حاليًا يركز أنظاره على الإيفواري فرانك كيسييه ظهير نادي برشلونة الإسباني، وأن ذلك يعد أولوية الغامدي في رحلته إلى إسبانيا.

لكن التقرير أشار إلى أن رحلة الغامدي قد لا تكون فقط من أجل كيسييه، وأن النصر ربما يبحث بالفعل عن اسم آخر يضعه في الاعتبار، لكن دون الكشف عن هويته.

يذكر أن النصر حاليًا يتواجد في البرتغال لإجراء المعسكر التحضيري للموسم الجديد، وحتى الآن فإن "العالمي" لم يتمكن من إتمام التعاقد مع مدرب جديد.