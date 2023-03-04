"ليس ممتعًا كما توقعت" .. لاعب سابق في الدوري الإنجليزي يتجه لتمثيل الأفلام إباحية!

كشف اللاعب السابق في صفوف كريستال بالاس داميان أوليفر عن توجهه لتمثيل الأفلام الإباحية وصناعتها بعد فشل مسيرته كلاعب كرة قدم.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها لقناة على "يوتيوب" تدعى "إني ثينج جوز ويز جيمس إنجليش"، ونقلها موقع "سبورتس بايبل"، وأكد خلالها أنه لم يستمتع بأول مرة قام فيها بتصوير أحد الأفلام الإباحية.
وقال أوليفر: "لقد كانت أول مرة مريعة، كان المصور رجل أيرلندي أقرع وكان الموقف كله مخيفًا، كان يجب أن أقوم بعملي في وجوده.
وأضاف: "لو كنت استمريت في كريستال بالاس كنت سأجني الكثير من الأموال، لكن في الأفلام الإباحية اعتدت أن أحصل على 150 جنيه استرليني نظير العمل لمدة ست ساعات".
جدير بالذكر أن أوليفر خريج أكاديمية كريستال بالاس لم ينجح في مسيرته الكروية كما فشل في طريقه لاحتراف المصارعة، ودخل السجن لعدة سنوات.
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