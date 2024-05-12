"ليس مصابًا كما أعلن النادي" .. جاياردو يطرد لاعب الاتحاد ليلة مباراة الاتفاق!

أجواء كارثية داخل الاتحاد..

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كشف محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد، عن مفاجأة حول صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في ليلة مباراة الاتفاق، التي شهدت خسارة كارثية للعميد بخماسية.

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الاتحاد سقط في فخ الخسارة على ملعبه، بنتيجة (0-5)، أمام الاتفاق الذي حقق أكبر انتصار في تاريخ مواجهاته أمام العميد، في لقاء الجولة 31 من مسابقة دوري روشن السعودي، والذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وأعلن نادي الاتحاد عن التقرير الطبي لثلاثة لاعبين قبيل مباراة الاتفاق، وهما عبد الله المعيوف الذي يعاني من ألم وتورم في مفصل الركبة اليسرى، ومهند الشنقيطي المُصاب بكدمة في العضلة الرباعية للفخذ الأيمن، والبرتغالي جوتا الذي يعاني من كدمة مع تورم في الكاحل الأيمن.

في المقابل، أقسم نور، عبر تصريحات لبرنامج "دورينا غير"، بأن جوتا لم يكن مصابًا كما أعلن الاتحاد، مبينًا أن اللاعب تم طرده من تدريبات الفريق، بقرار من المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، بعدما افتعل مشكلة خلال المران.

ورفض نور وصف خسارة الاتحاد بخماسية الاتفاق بأنها مفاجئة، واصفًا إياها بالطبيعية، في ظل الظروف التي يمر بها النادي في الفترة الأخيرة.

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وتعرض الاتحاد للخسارة الثالثة على التوالي في دوري روشن السعودي، ليتجمد رصيده عند 50 نقطة من 31 مباراة، ليبعُد عن التعاون بفارق نقطتين، حيث يحتل التعاون المركز الرابع، المؤهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2، وهي بطولة المستوى الثاني الآسيوية في الموسم المقبل.

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