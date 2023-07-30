ليس مرحبًا بالحديث عنه .. رد عنيف من لاعب ريال مدريد عند السؤال على مبابي

هل ينضم الفرنسي إلى ريال مدريد؟

أكد دانييل كارباخال ظهير ريال مدريد أنه لا يجب الحديث عن كيليان مبابي في الوقت الذي تعرض فيه فريقه للخسارة بثلاثية نظيفة من برشلونة.

وقال كارباخال في تصريحات نقلتها "آس": "نحن فقط الذين نتواجد هنا في الوقت الحالي، لن نتحدث عن كيليان مبابي أو أي لاعب آخر بأي شكل من الأشكال، نحن ريال مدريد ونتحدث عن أنفسنا فقط".

وأضاف عن طريقة لعب الملكي الجديدة: "يجب على الأظهرة أن يكونوا أكثر وعيًا في تلك الطريقة، فهي متطلبة بشكل أكبر، لكنها تعطينا المزيد من الحرية".

وأكمل عن مواهب ريال مدريد الشابة: "هم ليسوا شباب بعد الآن، لقد كان لديهم حضورًا قويًا للغاية، ويمكن للجميع أن يراهم يلعبون بشكل أساسي في ريال مدريد".

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جدير بالذكر أن برشلونة كان قد حقق الفوز بثلاثة أهداف نظيفة بينما كان ريال مدريد قد أهدر ركلة جزاء عن طريق فينيسيوس.